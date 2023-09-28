Там, где Зеленский, там проблемы. Дел с ним лучше не иметь – Соскин

Анатолий Лапин.  
28.09.2023 12:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Канада, Политика, Скандал, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский становится токсичным для западных лидеров.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский становится токсичным для западных лидеров. Об этом в эфире своего...

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«Всем остальным надо понимать, можно ли иметь дело с Зеленским в больших делах. Теперь он большую жабу подложил под Трюдо в Канаде, полностью дестабилизировал ему ситуацию, что Трюдо, скорее всего, надо будет идти теперь на выборы, еще и в отставку, может, пойдет. Вот и все. То есть там, где Зеленский, там обязательно будут проблемы, с ним дело вообще нельзя иметь. Это должна быть константа», – заявил Соскин.

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