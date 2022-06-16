«Там катастрофа… Губернатора Севастополя обступили кольцом», – как жители ЛНР встречают шефов из Крыма

Каждый управленец и общественник Севастополя должен побывать в Старобельском районе ЛНР, который теперь находится под курацией города-героя. Такое мнение в эфире НТС высказал политтехнолог Сергей Юхин, который только что вернулся из ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идет исторический процесс расширения страны, и мы все в нем должны участвовать, если считаем себя единым народом. Это теперь наши люди, и мы должны их обогреть, помочь войти в состав России, – подчеркнул Юхин. – На мой взгляд, каждый чиновник Севастополя, каждый общественник и волонтер должен побывать в Старобельском районе, чтобы проверить себя, крепость характера, свои управленческие навыки. Но едет тот, кто хочет. Без обязательств».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Сейчас в Старобельске находится группа управленцев и волонтеров Севастополя под руководством вице-губернатора Сергея Толмачева. Задача – наладить административную систему сразу по российскому законодательству. Сам Старобельск не пострадал, только несколько домов на окраине, по которым пальнули «Градом» отступающие укронацисты. Но находящееся рядом Рубежное стерто с лица земли, и обстрелы продолжаются.

«Там гуманитарная катастрофа, нет ничего – ни света, ни газа, ни еды, ни лекарств. И в Старобельский район принимает больше всего беженцев, есть проблемы и управленческий коллапс, – пояснил эксперт. – Любой гуманитарный десант из регионов РФ дает терапевтический эффект – развеивает страх относительно русских и России…Люди пережили «Айдар», концлагерь в колбасном цехе, где пропадали их родные и близкие, они очень напуганы. Когда приезжают севастопольцы, то для них это и есть Россия. Губернатора Севастополя Михаила Развожаева на День России 12 июня обступили кольцом, так им хотелось посмотреть на того, кто приехал из города-героя русских моряков».