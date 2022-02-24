«Там наши люди»: Пушилин рассказал, что ждет освобожденные территории

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Новости Украины

Люди на подконтрольной Киеву территории являются родственниками и друзьями жителей ЛДНР, и после освобождения от нацистского режима им ничего не угрожает.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У него поинтересовались, что будет с освобожденными территориями.

«В первую очередь, это просто люди, это наши люди. Им ничего не угрожает. Никакой диалог не нужно начинать восстанавливать – этот диалог был, это наши родственники, друзья. Это те, кто за восемь лет стал от того, в каком состоянии они находились – в состоянии ни мира ни войны, в состоянии нацистских припадков. Я могу сказать, что совсем скоро это закончится», – ответил Пушилин.