«Там не украинцы»: харьковский миллионер призвал забыть о границах 91-го

Анатолий Лапин.  
23.04.2024 13:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1504
 
Война, Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Украина


Украина вряд ли сможет вернуть себе границы даже на момент начала российской операции в феврале 2022 года, не говоря уже о территории, доставшейся по наследству от СССР. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил уроженец Калининграда, сын советского офицера, а по совместительству крупный харьковский бизнесмен и экс-замглавы облгосадминистрации Юрий Сапронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сапронова, Украине стоило бы забыть о потерянных регионах, потому что там живут люди, которые уже 10 лет не являются украинским населением.

Украина вряд ли сможет вернуть себе границы даже на момент начала российской операции в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я считаю, что то, что сказал Владимир Александрович Зеленский, это абсолютно нереально по состоянию на сегодня, и по состоянию на завтра нереально. На мой взгляд, границы на 23 февраля 24-го года – это идеальный вариант, и тоже очень маловероятно. Третье – я готов, лично я, внутренне, что Донецкая и Луганская области по административным границам у нас не будет», – сказал бизнесмен.

«Почему? Потому что, когда началась война 10 лет назад, оттуда уехали кто куда хотел. Украинцы, которым дорога Украина, уехали в Украину, кто-то захотел, он уехал в Россию. Остались там пенсионеры все и так далее. Но ключевое, очень важное, – дети, которые там были, они ходили в первый класс. Сегодня они поступили в университеты – я не думаю, что они украинцы и для них дорога Украина. Это люди, которых надо лечить, потому что их 10 лет зомбировали, потому что они уже – не украинцы. Это мое личное мнение», – заявил Сапронов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть