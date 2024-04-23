«Там не украинцы»: харьковский миллионер призвал забыть о границах 91-го

Украина вряд ли сможет вернуть себе границы даже на момент начала российской операции в феврале 2022 года, не говоря уже о территории, доставшейся по наследству от СССР. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил уроженец Калининграда, сын советского офицера, а по совместительству крупный харьковский бизнесмен и экс-замглавы облгосадминистрации Юрий Сапронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сапронова, Украине стоило бы забыть о потерянных регионах, потому что там живут люди, которые уже 10 лет не являются украинским населением.

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«Я считаю, что то, что сказал Владимир Александрович Зеленский, это абсолютно нереально по состоянию на сегодня, и по состоянию на завтра нереально. На мой взгляд, границы на 23 февраля 24-го года – это идеальный вариант, и тоже очень маловероятно. Третье – я готов, лично я, внутренне, что Донецкая и Луганская области по административным границам у нас не будет», – сказал бизнесмен.

«Почему? Потому что, когда началась война 10 лет назад, оттуда уехали кто куда хотел. Украинцы, которым дорога Украина, уехали в Украину, кто-то захотел, он уехал в Россию. Остались там пенсионеры все и так далее. Но ключевое, очень важное, – дети, которые там были, они ходили в первый класс. Сегодня они поступили в университеты – я не думаю, что они украинцы и для них дорога Украина. Это люди, которых надо лечить, потому что их 10 лет зомбировали, потому что они уже – не украинцы. Это мое личное мнение», – заявил Сапронов.