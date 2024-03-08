«Там нет мозгов ни у кого» – Арестович набросился на Запад

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Западные политики и чиновники даже не скрывают, что не собираются слишком напрягаться ради поддержки Украины и изыскивать для неё дополнительные средства.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в перечень экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы слишком хорошо думаете о Западе. Я с этими людьми, которые принимают страшные стратегические решения, точнее не принимают, хотя должны были бы, общаюсь каждый день. Никаких замыслов у них нет. Они честно говорят: «У нас нет никаких планов дольше, чем на месяц. Зря вы думаете, что мы взрослые. Мы не взрослые, и у нас всё болит». У них полный бардак, и они не планируют дальше, чем на месяц», – сказал Арестович.

Он пожаловался, что Запад не осознаёт «российскую угрозу» и занимается решением своих проблем вместо снабжения воюющей Украины.

«Приведу один пример. Как написали украинские провластные каналы, ЕС анонсировал «прорывное решение» о фундаментальной модернизации военной промышленности ЕС и превращения его едва ли не в военный лагерь. А «фундаментальный прорыв» заключается в том, что они хотят потратить два миллиарда евро на усовершенствование европейской обороны. И всё это до 2027 года. 750 миллионов евро в год. Примерно такую же сумму Россия тратит на войну на Украине в день. Вот вам и «фундаментальный прорыв», вот и уровень планирования. Они по свистку выдают Польше 137 миллиардов, чтобы Польша сдвинула с места судебную реформу. А Украине выдают 50 миллиардов на четыре года, еле-еле, со страшным скрипом. Так что – не ищите там мозгов, там их нет давно ни у кого», – добавил экс-советник Зеленского.