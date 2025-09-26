«Там, похоже, всё плохо»: Украина вряд ли переживёт отопительный сезон

Елена Острякова.  
26.09.2025 18:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 463
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина рискует остаться не только без запасов газа, но и без системы распределения электроэнергии и газа, поскольку Россия вернулась к тактике регулярных обстрелов инфраструктуры.

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина рискует остаться не только без запасов газа, но и без системы распределения электроэнергии...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Там, похоже, что все плохо. Мы можем с уверенностью говорить, что прилеты не только по добычной инфраструктуре, но и по инфраструктуре хранения были крайне эффективны. Существенная часть ПХГ Украины повреждена либо не работает.

А ПХГ это не только хранение, но и поставка. Туда нужно как-то закачать, а для этого как-то доставить, а потом оттуда выкачать. То есть нужны трубы, насосные станции, газоперекачивающие агрегаты. А по всему этому регулярно прилетает.

Судя по тому, какое количество «Геранек» регулярно прилетает по энергетической инфраструктуре Украины, можно предположить, что давление на нее в ближайшее время не закончится, а скорее всего, усилится», – сказал Бобылев.

Он считает, что Украина не сможет достать необходимые ей для прохождения отопительного сезона 6 млрд кубометров газа, поскольку 42% ее добычи уже выбито, а по импорту заключены только краткосрочные контракты, при которых газ дороже.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить