«Там, похоже, всё плохо»: Украина вряд ли переживёт отопительный сезон

Украина рискует остаться не только без запасов газа, но и без системы распределения электроэнергии и газа, поскольку Россия вернулась к тактике регулярных обстрелов инфраструктуры.

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Там, похоже, что все плохо. Мы можем с уверенностью говорить, что прилеты не только по добычной инфраструктуре, но и по инфраструктуре хранения были крайне эффективны. Существенная часть ПХГ Украины повреждена либо не работает. А ПХГ это не только хранение, но и поставка. Туда нужно как-то закачать, а для этого как-то доставить, а потом оттуда выкачать. То есть нужны трубы, насосные станции, газоперекачивающие агрегаты. А по всему этому регулярно прилетает. Судя по тому, какое количество «Геранек» регулярно прилетает по энергетической инфраструктуре Украины, можно предположить, что давление на нее в ближайшее время не закончится, а скорее всего, усилится», – сказал Бобылев.

Он считает, что Украина не сможет достать необходимые ей для прохождения отопительного сезона 6 млрд кубометров газа, поскольку 42% ее добычи уже выбито, а по импорту заключены только краткосрочные контракты, при которых газ дороже.