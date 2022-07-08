«Там сила-силища неприятная»: Арестович признал серьезную угрозу Харькову

08.07.2022  11:44 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1716
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

Россия может создать большие проблемы для украинских вооруженных формирований в направлении Харькова.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может создать большие проблемы для украинских вооруженных формирований в направлении Харькова. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По информации Арестовича, Россия сконцентрировала на своей территории, приграничной с Харьковской областью 144-ю дивизию, угрожающую ВСУ.

«За их спиной на территории Белгородской области стоит аж 144-я дивизия, почти в полном составе. И прискакала там одна из бригад Береговой охраны, насколько я помню, какого-то из флотов. Это в принципе сила-силища такая, неприятная. Если она пойдет на Харьков, будет проблема.

Но я думаю, что направление, все-таки, будет не харьковским. По замыслу, по задачам, которые они ставят, это не Харьков, это усиление Славянска и Краматорска, она просто стоит на харьковском направлении, чтобы угрожать и наши не перебрасывали войска, потому что главная проблема Изюмской операции – это постоянная угроза с правого их фланга и с запада для линии снабжения и вообще всей этой изюмской группировки», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть