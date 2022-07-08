«Там сила-силища неприятная»: Арестович признал серьезную угрозу Харькову

Россия может создать большие проблемы для украинских вооруженных формирований в направлении Харькова.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Арестовича, Россия сконцентрировала на своей территории, приграничной с Харьковской областью 144-ю дивизию, угрожающую ВСУ.

«За их спиной на территории Белгородской области стоит аж 144-я дивизия, почти в полном составе. И прискакала там одна из бригад Береговой охраны, насколько я помню, какого-то из флотов. Это в принципе сила-силища такая, неприятная. Если она пойдет на Харьков, будет проблема.

Но я думаю, что направление, все-таки, будет не харьковским. По замыслу, по задачам, которые они ставят, это не Харьков, это усиление Славянска и Краматорска, она просто стоит на харьковском направлении, чтобы угрожать и наши не перебрасывали войска, потому что главная проблема Изюмской операции – это постоянная угроза с правого их фланга и с запада для линии снабжения и вообще всей этой изюмской группировки», – заявил Арестович.