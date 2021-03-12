«Там сошли с ума» – в Москве назвали Байдена американским Черненко

12.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Американский правящий класс после президента Франклина Рузвельта старался выдвигать во главу государства по возможности слабых лидеров, и сменивший Дональда Трампа Джо Байден – апофеоз этой системы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил гендиректор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Советском Союзе та партийная бюрократия фактически превратилась в некий класс. Он был настолько напуган Сталиным в силу известных причин, что Сталин по-своему управлял этим классом – сажал через каждые пять лет, расстреливал, этот класс был настолько напуган, что продиктовал всё устройство Советского Союза после Сталина. Главный смысл был в том, чтобы выдвигать такие фигуры, которые бы ему не угрожали», – сказал Шахназаров.

Проводя параллель с США, он назвал Рузвельта самым сильным американским президентом, который и создал Соединённые Штаты как глобальную империю.

«Но этим он ужасно напугал тот класс, который имеет все рычаги, это финансовая буржуазия, которая имеет реальную власть в Америке и этот истеблишмент – военная разведка, ВПК. Дальше ситуация была в том смысле, что этот класс максимально выдвигал всё более слабых лидеров.

Он опасается их, потому что сильный лидер мог, как Рузвельт или как Кеннеди, хотел реформировать федеральную резервную систему, эти лидеры были не нужны. Трамп был последний лидер, который вдруг возник как некая самостоятельная единица, и посмотрите, его довольно быстро задвинули.

И в этом смысле, Байден – это апофеоз, во многом похож даже не на Брежнева… это уровень Черненко. Когда Черненко выдвинули, мы люди молодые, я помню, какой стон был в Советском Союзе», – рассказал кинорежиссёр.

«Не приходя в сознание, приступил к работе, как тогда шутили», – напомнил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Уже было ощущение, что это край, ну, что они там, с ума сошли, что ж вы делаете? Такое было внутреннее ощущение в массовой реакции. Причём он был хороший человек, но было видно, что он уже был неспособен ничего делать», – вспоминал Шахназаров.