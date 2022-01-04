«Там совсем другой уровень»: киевский международник об отказе РФ говорить с Украиной

Новости Украины

Москва не собирается разговаривать с Киевом, поскольку переговоры России и США вышли на такой уровень, что украинский вопрос для обеих сторон стал лишь звеном в целом ряде обсуждаемых приоритетов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила украинский эксперт по международным отношениям Юлия Осмоловская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Любой третий посредник заходит со своими интересами, которые также должны браться во внимание сторонами. Поэтому обычно самый эффективный способ – это провести прямые переговоры между Россией и Украиной. Кстати, мы за это выступали, и Зеленский так же говорит», – отметила эксперт.

«Тем более, на повестке дня у нас намного больше вопросов, они не ограничиваются вопросом конфликта на востоке страны или Крыма. Там огромная палитра двусторонних отношений, где однозначно есть проблемы. И когда у нас есть такая повестка дня, мы можем двигаться от менее сложных проблем, если достигаются договорённости, к более серьёзным», – сказала Осмоловская.

При этом она признала, что для России переговоры с Украиной «не имеют абсолютно никакого значения и интереса».

«Россия считает, что Украина всё равно ничего не решает. Тем более что Россия сейчас стратегически вывела эти переговоры на другую, более высокую ступень. Это двусторонние переговоры с Америкой относительно гарантий безопасности в Европе, именно двусторонние переговоры. Россия настаивает на том, что для нас важны переговоры с американской стороной, а НАТО и ОБСЕ – это уже вспомогательные форматы, на которые Россия не ориентируется», – говорит международник.

«И в этих переговорах с американской стороной уже нет речи об Украине как «про Украину». Речь уже идёт о проблемы получения Россией гарантий безопасности для себя, элементом которой является Украина. Вот, в чём для нас эта ситуация выглядит достаточно драматичной и такой, где наши интересы действительно могут быть поставлены в логичный ряд других приоритетов», – объяснила Осмоловская.