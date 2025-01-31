«Там только Москва, а дальше халупки и тайга!» – во Львове отказываются верить в свой скорый конец

Тарас Стрельцов.  
31.01.2025 17:51
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Львов, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В тыловом Львове уверены, что на фронте ничего страшного не происходит, американские санкции работают, Россия скоро развалится, и Украина должна в этом сыграть главную роль.

Так, сюжет с опросом львовян «Верите ли вы в то, что будет развал России?» опубликовал местный телеканал NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В тыловом Львове уверены, что на фронте ничего страшного не происходит, американские санкции работают,...

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«Сто процентов. То, что движется из Америки, должно подтолкнуть экономически, снизить им цены на нефть, и хотели или не хотели, а санкции начали работать. Всё будет очень скоро. Не верьте горе-экспертам, которые на всех каналах – всё пропало, Зеленский не такой, тот не такой…

Как это нечем держаться? Всё стоит! Да, где-то в каком-то селе продвинулись – назад отбили, там больше отступили. Всё идёт нормально», – уверял очень оптимистичный рагуль.

На улицах Львова обсуждали проблемы России с экономикой и инфляцией – и выражали уверенность в скором развале.

«Думаю, что да. Там же не очень. В городе – да, в Москве, возле Москвы, а дальше пойти, что там есть? Халупки, тайга», – вещала одна из опрошенных.

«Я верю в развал России, что она поделится на много маленьких стран, и это произойдёт очень быстро, скоро, если будут действовать нефтяные эмбарго и санкции», – заверил ещё один львовянин.

«Конечно, распад Москвы будет. Это просто вопрос времени, санкции действуют», – считает другая опрошенная.

Она предрекла междоусобные войны между «поглощёнными народами», которые пока что «не очень богатые и запуганы, чтобы подниматься против России».

«Поэтому, я очень верю в то, что Россия распадётся. Однако мы как Украина должны этому помочь», – добавила рагулиха.

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