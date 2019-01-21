//exit;
21.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Происшествия, Россия, Транспорт
Просмотров:

«Там творится что-то жуткое» – в Керченском проливе запылали иностранные корабли

У входа в Керченский пролив южнее мыса Опук в нейтральных водах загорелось два судна.

Об этом сообщает радио Керчь.ФМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По информации вахтенного матроса одного из судов, на рейде стояли два судна и переваливали груз. На одном из них произошел взрыв, из-за этого загорелись оба судна. Экипаж, чтобы спастись начал прыгать в воду.

«Там творится что-то жуткое», – приводит Керчь.ФМ слова матроса.

К месту ЧП прибыли несколько судов, стоявших на рейде: «Насиба Зейналова», «Истра», «Дмитрий Покровский», «ВФ Танкер – 5», «Синерджи 1», «Спасатель Демидов».
Оба горящих судна шли под флагом Танзании с турецко-индийскими экипажами.

Росморречфлот сообщает, что спасатели подняли из воды тела двух погибших моряков, еще трое спасены.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  