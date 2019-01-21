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«Там творится что-то жуткое» – в Керченском проливе запылали иностранные корабли
У входа в Керченский пролив южнее мыса Опук в нейтральных водах загорелось два судна.
Об этом сообщает радио Керчь.ФМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По информации вахтенного матроса одного из судов, на рейде стояли два судна и переваливали груз. На одном из них произошел взрыв, из-за этого загорелись оба судна. Экипаж, чтобы спастись начал прыгать в воду.
«Там творится что-то жуткое», – приводит Керчь.ФМ слова матроса.
К месту ЧП прибыли несколько судов, стоявших на рейде: «Насиба Зейналова», «Истра», «Дмитрий Покровский», «ВФ Танкер – 5», «Синерджи 1», «Спасатель Демидов».
Оба горящих судна шли под флагом Танзании с турецко-индийскими экипажами.
Росморречфлот сообщает, что спасатели подняли из воды тела двух погибших моряков, еще трое спасены.
Метки: Керченский пролив
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