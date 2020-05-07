07.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

«Там тысячи ополченцев, ставьте стену!» – бежавший из Донецка заукраинец


Украине пора забыть о неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, которые кишат пророссийскими людьми.

Об этом заявил зритель, дозвонившийся в эфир «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Валерий. Краматорск. По поводу Минских соглашений. А нельзя бы Украине отказаться от них, так как Россия наплевала на Будапештский меморандум, так как она наплевала на Договор о дружбе и сотрудничестве, и это было подписано под давлением при штурме Дебальцево. Вот такую нужно взять формулировку», – заявил мужчина.

«И вообще подкрадывается мысль: а зачем вообще всё это Украине? Амнистировать кого-то, выплачивать пенсии. Я как житель Донецка знаю эту проблему. Вы думаете там сотни ополченцев? Там тысячи пророссийских людей, тысячи! Тысячи ополченцев! Это головная боль. Ставьте стену и не морочьте голову», – посоветовал Валерий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть