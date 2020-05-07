«Там тысячи ополченцев, ставьте стену!» – бежавший из Донецка заукраинец

07.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине пора забыть о неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, которые кишат пророссийскими людьми.

Об этом заявил зритель, дозвонившийся в эфир «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Валерий. Краматорск. По поводу Минских соглашений. А нельзя бы Украине отказаться от них, так как Россия наплевала на Будапештский меморандум, так как она наплевала на Договор о дружбе и сотрудничестве, и это было подписано под давлением при штурме Дебальцево. Вот такую нужно взять формулировку», – заявил мужчина.

«И вообще подкрадывается мысль: а зачем вообще всё это Украине? Амнистировать кого-то, выплачивать пенсии. Я как житель Донецка знаю эту проблему. Вы думаете там сотни ополченцев? Там тысячи пророссийских людей, тысячи! Тысячи ополченцев! Это головная боль. Ставьте стену и не морочьте голову», – посоветовал Валерий.