«Там убивают, здесь грабят» – Зе-власть оказалась для народа страшнее армии России

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Киевское руководство создало для народа такие условия, когда часть украинцев будут убиты на войне, оставшиеся в тылу – ограблены, а беженцы не захотят возвращаться.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас создали условия – там убивают украинцев, а здесь грабят. Два в одном. И в этом два в одном украинцы не знают, куда бежать. Вы представляете – всё время жить, а с экранов всё время льётся враньё, причём разное, ещё и профессионально поданное», – сказал Балашов.

Он напомним, что киевское руководство пытается дотянуться и до сбежавших беженцев, которые теперь не захотят возвращаться на такую Родину.

«Ещё Арахамия выступает: «Мы будем преследовать всех уклонистов, которые выехали, когда они приедут, мы их будем преследовать». Они смотрят на Арахамию, и думают: «Так мы не приедем, дурачок». Арахамия – дурачок, как и всё его окружение. Стая зелёных дурачков, которые никогда не должны были быть у власти, но каким-то чудом пришли к ней, но дурачками остались. И теперь нами эти дурачки управляют. Что, Зеленский выглядит, как отец нации? Он выглядит как прожжённый лгун, который лжёт в экраны каждый день», – резюмировал миллионер.