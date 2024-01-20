«Там украинские национальные ценности» – Вятрович мечтает дотянуться до Эрмитажа

Ради сохранения бандеровской версии истории Россия должна быть уничтожена, а Эрмитаж переделан в музей украинских национальных ценностей.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший глава Института национальной памяти Украины, а ныне депутат Верховной рады Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот когда мы после нашей победы поедем в Россию, зайдём в Эрмитаж. А это музей украденных вещей, в частности на Украине . Это музей, который содержит украинские национальные ценности. Он продолжает то, что творилось со времён их царей», – сказал Вятрович.

«Они прекрасно понимают, что наша история напрямую противоречит одному из главных тезисов их пропаганды, что мы якобы один народ. Это те вещи, которые показывают, что нет, мы другой народ с другой историей.

Поэтому они пытаются всячески стирать эту разницу, в том числе со стиранием физических объектов. Они будут это делать до тех пор, пока они будут иметь возможность это сделать.

Поэтому единственный способ защитить нашу культуру, или артефакты этой культуры – это, по сути, привести к полному поражению РФ. Российская Федерация как восстановленная форма Российской империи, должна просто прекратить существовать. Иначе она останется угрозой для Украины», – добавил депутат.