«Там украинские национальные ценности» – Вятрович мечтает дотянуться до Эрмитажа

Вадим Москаленко.  
20.01.2024 17:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 619
 
Д.Б., Дзен, Россия, Санкт-Петербург, Украина


Ради сохранения бандеровской версии истории Россия должна быть уничтожена, а Эрмитаж переделан в музей украинских национальных ценностей.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший глава Института национальной памяти Украины, а ныне депутат Верховной рады Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ради сохранения бандеровской версии истории Россия должна быть уничтожена, а Эрмитаж переделан в музей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Вот когда мы после нашей победы поедем в Россию, зайдём в Эрмитаж. А это музей украденных вещей, в частности на Украине. Это музей, который содержит украинские национальные ценности. Он продолжает то, что творилось со времён их царей», – сказал Вятрович.

«Они прекрасно понимают, что наша история напрямую противоречит одному из главных тезисов их пропаганды, что мы якобы один народ. Это те вещи, которые показывают, что нет, мы другой народ с другой историей.

Поэтому они пытаются всячески стирать эту разницу, в том числе со стиранием физических объектов. Они будут это делать до тех пор, пока они будут иметь возможность это сделать.

Поэтому единственный способ защитить нашу культуру, или артефакты этой культуры – это, по сути, привести к полному поражению РФ. Российская Федерация как восстановленная форма Российской империи, должна просто прекратить существовать. Иначе она останется угрозой для Украины», – добавил депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть