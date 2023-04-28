«Там уже секретности никакой»: Греф убедил Путина ослабить запреты на съемку с беспилотников

Елена Острякова.  
28.04.2023 16:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 464
 
Tехнологии, Дзен, Россия


Глава Сбербанка Герман Греф предложил ослабить меры по контролю за съемкой с дронов для аэрофотосъемки.

Такую инициативу он высказал в четверг на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в индустриальном парке «Руднёво», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Сбербанка Герман Греф предложил ослабить меры по контролю за съемкой с дронов для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Контроль съемки – это сегодня огромная проблема, которая тормозит развитие всей отрасли. Нам без цифровых карт просто невозможно. Весь мир идет по пути изъятия территорий, на которых нельзя проводить съемку, или она передается с подтверждением, что там нет ничего запрещенного. Развитие искусственного интеллекта позволяет внедрить автоматизацию БПЛА, но для этого нужна цифровая карта местности и хороший вычислитель на борту. И в этом случае мы сможем достаточно хорошо продвинуться», – сказал Греф.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение.

«Конечно, безопасность и режим секретности должны быть обеспечены. Но они не должны мешать развитию. В технологическом развитии есть определенные предложения – они должны внедряться. И по мере их внедрения нужно думать и о секретности, и о безопасности, но не мешая развитию.

Это подчас непростая задача, но нужно работать в этом ключе, а не просто запрещать, потому что секретно. А, честно говоря, многих вещей, то там уже и секретности нет никакой, так как с помощью большого разрешения наши недоброжелатели, у них же большое разрешение – и секретного ничего не осталось.

А если что-то осталось, то можно ввести запреты по территориям. Но мне, кажется, и здесь-то ничего уже нет такого, что нужно запрещать», – сказал Путин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть