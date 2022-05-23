«Там во всем виноват Путин»: Лукашенко поблагодарил Запад

23.05.2022  16:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика
Новости Украины

Экономика России и Белоруссии неожиданно быстро развивается в условиях западных санкций

Об этом сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Экономика в России и нашем Союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Она оказалась меньше. Падает уровень безработицы. Это хорошо. Ну и рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Ну, это для них неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет. Это время возможностей. И они, сами не понимая того, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой», – сказал Лукашенко.

Он сообщил, что в правительстве Белоруссии уже подсчитали затраты на программу по импортозамещению.

«Деньги совсем небольшие. Я не хочу публично сейчас называть, потому что они примерные. Ну, совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочего на хорошее импортозамещение. Я уже не говорю по линии безопасности. Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности по производству того, что нужно нашей совместной армии, которая здесь действует.

Поэтому в экономике действительно спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, технологии. Ну, а что происходит там, они явно недооценили. Они жили, читая свои СМИ, ну и получили инфляцию… Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин», – пошутил Лукашенко.

«Мы с ним серьезно поговорим», – отреагировал Путин.

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