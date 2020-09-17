«Там все сепары» – на Украине переселенцев с Донбасса и Крыма не считают за людей
Президент Украины и его команда, как и их предшественники, не собираются проводить поддержку переселенцев с Донбасса и Крыма, которые, по их мнению, сплошь являются «сепаратистами».
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, я могу сказать, что ни при прошлой власти, ни при новой – государство почти ничего не делало для переселенцев. Я знаю, почему это не делалось тогда, но я не знаю, почему это не делается сейчас.
Есть ли желание что-то делать? Скажу честно, на то время, люди, которые фактически отвечали за принятие политических решений (я имею в виду, мои коллеги по Кабинету министров), которые фактически занимались финансовым обеспечением тех или иных программ, не считали эти программы целесообразными.
К примеру, один раз я имел личный конфликт во время заседания Кабинета министров, когда от одного из своих коллег, на мои просьбы о выделении денег, я услышал тезис, мол «Жора прекрати, там все сепары», – сказал Тука.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.