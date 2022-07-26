«Там же, где и Гондурас»: помощь Украине пришла, откуда не ждали

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Новости Украины

На Украине объявили о новой перемоге – безвизовом режиме с далекой Гватемалой с центральноамериканского перешейка. УНИАН Коломойского так бесхитростно и сообщил своим читателям: мол, пока на Россию опускается железный занавес, для украинских путешественников открываются все новые страны.

Произошло это знаменательное событие в ходе первого в истории двух стран официального визита на Украину президента Гватемалы Алехандо Джамматтеи, о чем сообщил посполитым лично пан Зеленский в своем видеообращении.

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Какого лешего латиноамериканцев занесло в далекую и непонятную Украину, притом, что подавляющее большинство как гватемальцев, так и украинцев, вряд ли знают о существовании друг друга и не в состоянии отыскать обе страны на географической карте – тайна покрытая мраком.

Но – раз приехал, отчего же не принять? Правда, если бы не официальный релиз Банковой, то повестку совместных переговоров лидеров двух стран лично я бы представил с большим трудом.

Не знаю, что там за интерес к Незалежной в Сьюдад-Гватемала, но о значимости Гватемалы в украинской политике красноречиво свидетельствует тот факт, что у Киева там даже нет своего посла.

Вернее – есть, это, как следует из данных на сайте МИДа, некий Спирин Руслан Николаевич, но работает он многостаночником, являясь чрезвычайным и полномочным послом Украины в Мексике, Панаме, Коста-Рике, Белизе и Гватемале (по совместительству).

В международной дипломатической практике такое обычно происходит тогда, когда соотечественников посла в стране пребывания – кот наплакал, а значит содержание отдельного визового и консульского отдела, обслуживающего интересы как соотечественников посла, так и аборигенов страны пребывания, желающих побывать на родине посла с туристическими, деловыми и иными целями примерно такое же.

О товарообороте между Украиной и Гватемалой я вообще молчу – найти статистические данные об этом в открытых источниках не удалось. Аналогично ничего не найдено в Гугле на запрос по ключевым словам «Сколько украинцев посетило Гватемалу в 2019 году».

Поясню – это был последний перед ковидной пандемией год нормального выездного туризма.

Впрочем, аналогичная картина – «по нулям» – наблюдается и в запросах на пандемийные 2020 и 2021 годы. Зато в 2022 году первые украинцы в Гватемалу таки добрались. Вы не поверите, но они бежали туда от войны и злого Путина, так испугавшись сапога «российского оккупанта», что от испуга рванули аж за океан. Чтоб, значит, с гарантией их там Путин не нашел.

Как сообщил агентству Reuters представитель иммиграционной службы Гватемалы в апреле 2022 года, восемь украинцев были первыми, кто прибыл в центральноамериканскую страну «по гуманитарным соображениям». Собеседник агентства добавил, что позже ожидается еще один рейс с 10 украинскими беженцами на борту. Неизвестно возможное количество украинцев, прибывших в Гватемалу частным образом, отмечает Reuters.

«Заявление правительства Гватемалы о прибытии украинцев было первым из трех стран Центральной Америки, известных как Северный треугольник, которые сами стали свидетелями того, как большая часть их населения эмигрировала из-за насилия и нищеты», — указывает агентство.

В общем, выяснилась, что гватемалец хохлу – друг, товарищ и брат и им есть, что обсудить за бутылкой рома.

А теперь вот и гватемальский президент к Зеленскому пожаловал. А у Зеленского решили, почему бы не подарить украинцам безвиз, раз уж страна эти безвизы со всеми подряд коллекционирует в качестве национального спорта. Будет и безвиз с Гватемалой до кучи.

«Убежден, что это будет способствовать только развитию бизнес-социальных связей между нашими странами, между нашими народами», – отметил по этому поводу Зеленский.

А дальше – как в известной сказке Леонида Филатова про Федота-стрельца: «Я под энтот интерес сплавлю им пеньку и лес». Если верить релизу Банковой, гватемальская сторона подтвердила заинтересованность в закупке украинской аграрной продукции и налаживании промышленных связей.

Ну и любимая киевская игрушка, куда ж без нее.

«Я пригласил Алехандро Джамматте принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в режиме онлайн. Проговорил консолидацию других стран региона для участия в этом саммите», – добавил Зеленский.

Учитывая беспрецедентно низкий интерес и такой же уровень зарубежного представительства на этой самой «платформе» в прошлом году, когда она прошла в офлайне, идею подключения к ней в режиме онлайн президента Гватемалы следует признать удачной. Кворум-то собирать надо, а то перед людьми будет неудобно.

Внезапно выяснилось, что у Зеленского и Джамматтеи общность взглядов по вопросу борьбы с «путинской агрессией». И, как следствие, еще одна цитата из Зеленского:

«Мы договорились и дальше объединить наши усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции России и увеличения для нее цены за эту войну и дестабилизацию жизни народов. Хочу поблагодарить господина Джамматтеи за поддержку санкционной политики против России. И рад, что Гватемала готова присоединиться к продвижению инициативы по созданию Специального уголовного трибунала для наказания России за преступление агрессии против народа Украины».

Кроме того, гватемальский президент уже лично, а не в пересказе райтеров Банковой заявил о готовности его страны оказать гуманитарную помощь Украине, «в том числе в преодолении разрушительных последствий российского вторжения и восстановлении гражданской инфраструктуры».

В общем, помощь пришла вовремя и – откуда не ждали. Теперь главное – не забыть, где находится столь ценный союзник. А то, всякое бывает.

В подтверждение тому считающийся близким к одному из клевретов олигарха Игоря Коломойского нардепу Александру Дубинскому анонимный телеграм-канал «Темный рыцарь» провел среди своих подписчиков онлайн-опрос на тему «Признайтесь, вы знаете где находится Гватемала, если не подсматривать в карту?» с вариантами ответа «Знаю», «Не знаю» и «Там же, где и Гондурас».

Угадайте, какой из вариантов ответа победил?