Таможня искусственно тормозит ввоз в страну китайских беспилотников, необходимых фронту – Слуцкий

Российская таможня искусственно тормозит ввоз в страну китайских беспилотников, необходимых фронту.

Об этом журналистам в Госдуме заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже так было с беспилотниками. Иностранные два месяца не закупали. В результате у противника на полях СВО беспилотников сотни, а у нас их не было. Эта ситуация сейчас мало-помалу преодолевается. Но на таможне искусственно тормозят завоз в страну китайских аппаратов, потому что есть якобы российские аналоги, но их сегодня крайне мало. Сами себя наказываем, цена – жизни наших детей на передовой», – сказал Слуцкий.