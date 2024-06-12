«Танцевали в РФ перед головорезами» – спикер парламента Молдовы об ансамбле «Жок»

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Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу выразил возмущение участием молдавского ансамбля национального танца «Жок» в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает realitatea.md.

«Этот ансамбль – эмблема, история. И вот такой жест. Имя, имидж можно строить всю жизнь, а достаточно сделать один глупый жест, и ты все стер губкой», – возмущённо сказал Гросу в связи с раздуваемым в Молдове скандалом.

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«Глупый жест», по его мнению – это выступление на территории Росиси – «страны, совершающей военные преступления в отношении Украины».

«Танцевать перед головорезами, преступниками? Эта страна стирает с лица земли города и села. 21 тысяча детей депортированы. И им там плясать хочется?», – негодует спикер молдавского парламента.

После выступления ансамбля «Жок» на мероприятии «Молдавский двор» в кулуарах Петербургского международного экономического форума коммерческий директор коллектива Мария Андриуцэ принялась извиняться и оправдываться за выступление артистов, «не поставивших руководство в известность», а министр культуры Молдовы Сергей Продан заявил, что дело танцоров, посмевших выступить в России, будет расследовано, и возможно, они будут уволены из ансамбля.

Отметим, что артистам из «Жок» очень повезёт, если в отношении них не будет возбуждено дело по статье «Измена родине» согласно новым изменениям в Уголовном кодексе, которые вступили в силу после промульгации закона президентом Майей Санду.