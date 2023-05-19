Танцуют все. Почему активизировался призрак «похабного мира», и что он сулит России

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Наблюдаемый в последние дни стремительный рост количества желающих мирить Украину с Россией, как и реакция самой России на «выход из шкафа» все новых миротворцев, не может не наводить на определенные размышления и подозрения.

Происходящее означает, что военный сюжет приблизился к какой-то промежуточной развязке, которая при дальнейшем консенсусе всех вовлеченных сторон вполне может стать новой нормальностью и новой реальностью на достаточно длительный промежуток времени – от пары лет до пары десятилетий. Но об этом – ниже. А сейчас – только факты.

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В Киев и Москву резко засобирались лидеры африканских стран – в группу инициативников, готовых выдвинуть «мирную инициативу по Украине» вошли Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Президент последней – Сирил Рамофоса уже анонсировал готовность приехать на Украину с этой самой еще не положенной на бумагу инициативой дабы обсудить ее с Зеленским.

Что интересно – на Банковой совсем не удивились желанию африканцев.

«Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран. Президент Украины приветствовал такую мирную инициативу. Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской формуле мира и пригласить присоединиться к ее реализации», – говорится в заявлении пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

Что еще интереснее – африканскую «формулу мира», даже несмотря на то, что в глаза ее не видели на бумаге и официально не знакомы с ее содержанием, уже заранее готовы одобрить и в Москве, что следует из реплик как самого главы МИД Лаврова, так и его заместителя Богданова, по словам которого «Москва положительно относится к африканской инициативе по украинскому урегулированию, но надо ее изучить».

По информации Лаврова миссия африканских стран по Украине планирует посетить РФ уже в середине июня. Правда, на пути африканского десанта возможны непредвиденные препятствия, часть из которых может иметь непреодолимый характер.

И речь не только об очередности визитов – к кому раньше заглянут на огонек посланцы Черного Континента – на Банковую или в Кремль. Это, конечно, может обидеть чье-то непомерное эго, но и только. Гораздо серьезнее то обстоятельство, что, как выяснилось, африканцы выставляют в качестве непременных предварительных условий перед визитами в Москву и Киев гарантии временного прекращения огня на линии боевого соприкосновения и проведение нового референдума в Донбассе.

Тем временем вновь подал свой миротворческий голос Ватикан, который, видимо, не впечатлился резким «отлупом» Папе в исполнении Зеленского и вновь заговорил о том, что «пора действовать для достижения справедливого мира на Украине» и начать переговоры. Естественно, в Ватикане.

Ключевые пункты ватиканского сценария: равная ответственность Украины и России за нынешний конфликт; сохранение территориальной целостности Украины по итогам конфликта; неучастие третьих стран в вооружении сторон конфликта.

За Папским престолом, продвигающим некий «нулевой вариант», маячит часть старых западных элит, в интересах которых «попустить» Россию но так, чтобы она при этом не развалилась, а просто заняла «подобающее» ей, по мнению этих западных идеологов, место в мировой иерархии.

А тем временем у Ватикана появился конкурент в борьбе за право стать местом будущих мирных переговоров. В разрастающуюся живую очередь миротворцев, расталкивая всех локтями вклинился Будапешт, неожиданно (?) заявивший устами главы МИД Венгрии Сийярто о готовности Венгрии предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.

Ежу понятно, что без согласия Орбана такое предложение бы просто не прозвучало. А это значит, что старый хитрый лис почуял возможность для собственного гешефта в этом вопросе.

Подал голос и Лукашенко, не оставляющий надежд вернуть Минску статус переговорной площадки, утерянный после начала СВО, когда Белоруссии на Западе присвоили статус российского «соагрессора». Сегодня Александр Григорьевич носится с идеей необходимости разработки нового документа как основы для переговоров. Мол, и «минские» и «стамбульские» пункты морально устарели и не отражают изменившихся реалий «на земле».

Рекламируя собственный «мирный план», продолжает стучаться во все мыслимые двери и сама Украина. Так, просьбу Зеленского о проведении мирного саммита по Украине без участия РФ обсудит открывшийся сейчас саммит G7 в Хиросиме. Правда, вдогонку просьбе Зеленского в информационное пространство улетел и комментарий его пресс-секретаря Никифорова – мол, об этом говорить еще рано, условия не те и т.д. и т.п.

Понятно, зачем Зеленскому такой формат – в Киеве спят и видят легализацию всеми крупными игроками именно киевского плана – с репарациями, Гаагой и возвратом территорий включая Крым.

Но на киевскую беду далеко не все не только на Западе, но и даже на «глобальном Юге» заинтересованы в полном разгроме России. Собственно, отсюда и растут ноги всяческих «мирных инициатив», продаваемых как компромисс, но по факту являющихся лишь красивой утешительной оберткой для завернутой в нее горькой для России пилюли.

Понятно, что Банковая зависит от этих настроений более чем полностью и потому единственное что ей остается – камуфлировать за туманом неопределенности отсутствие консенсусного одобрения мировым сообществом киевского «плана максимум».

Не стоит забывать и о таком игроке как КНР. Тем более что в Киеве уже сменили пластинку и вместо обвинений в адрес Пекина говорят елейные речи о невозможности урегулирования конфликта без участия Китая.

«В решении этой сложной ситуации не обойтись без участия Китая, учитывая его приверженность международной безопасности, статус постоянного члена Совета безопасности ООН и статус великой экономической державы», — говорится в заявлении замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Сами же китайцы по-прежнему не спешат конкретизировать свой модус операнди, отделываясь туманными намеками и общими фразами:

«Нет какой-либо чудесной панацеи. Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие. При урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему», — заявил по итогам свежего визита в Незалежную спецпредставитель КНР по Украине Ли Хуэй.

Подводя итоги можно констатировать, что сообщество посредников по украинскому урегулированию, ранее напоминавшее закрытый клуб с лимитированным количеством участников, сегодня стремительно морфирует в клуб открытых дверей, куда может вломиться каждый всяк – было бы желание.

К старым игрокам на этом поле – Ватикану, туркам, саудитам, ОАЭ и белорусам, добавились китайцы, африканцы, бразильцы, индийцы и даже венгры. В таких условиях есть риск превращения этого клуба в теремок из русской сказки – с соответствующими сюжету последствиями для его обитателей.

Рвение кандидатов в потенциальные миротворцы, спешащих запрыгнуть в последний вагон уходящего как им кажется поезда, подстегивают и публикации в солидных европейских СМИ, согласно которым Запад уже к осени текущего года может начать оказывать «огромное» давление на Киев с целью переговоров по украинскому кризису. Да и в США, если верить источникам Financial Times, растет влияние тех, кто считает следующие пять месяцев решающими для исхода военного конфликта на Украине.

Применительно к Украине речь идет о последнем шансе впечатлить западных спонсоров военными успехами, реализовав обещанное наступление в первой декаде июля – аккурат к очередному саммиту НАТО в Вильнюсе. Забавно, но эти же даты фигурируют в качестве сроков появления в Москве африканской мирной миссии. И лишь от степени успешности/неуспещности ВСУ зависит, какие именно условия замирения будут обсуждать в Москве

Иначе говоря – обеим сторонам конфликта четко указан временной лаг для последней попытки улучшить переговорные позиции на поле боя. После чего последует уже попытка принудительного замирения – на условиях не Киева или Москвы, а сформированного к тому моменту в кулуарах международного консенсуса. А что по этому поводу будут думать в обеих ныне враждующих столицах – дело десятое.

Нет никаких сомнений в том, что нынешний аномальный всплеск миротворчества на украинской теме был бы невозможен в ситуации решительных военных успехов либо ВСУ, либо российской армии. В такой ситуации условия бы диктовали победители, а не миротворцы со стороны.

Сегодня же общим мнением в политических гостиных от Вашингтона до Пекина стала уверенность в невозможности сторон конфликта добиться своих целей военным путем, действуя в рамках заданной год назад парадигмы.

В таких условиях дальнейшее продолжение войны в нынешнем формате сулит лишь окончательную потерю сторонами субъектности и превращение их в инструменты в руках третьих стран, решающих на украинском ТВД свои собственные вопросы чужими руками.

«Украина американская» против «Украины китайской» – вот тот ненулевой в плане вероятности образ будущего, очертания которого сквозь дым и гарь сражений под Бахмутом можно разглядеть уже сейчас.

А политическим итогом кампании, начинавшейся под оптимистические надежды о возрождении Русского мира, недопущении вступления Украины в НАТО и возвращении новой России в клуб великих держав может стать ровно противоположное – окончательная утрата Россией своего великодержавного статуса, не прошедшего испытанием войной и переход РФ из Высшей лиги в Первую или даже во Вторую – с закреплением статуса младшего партнера Китая.

Самое печальное здесь в том, что такой сценарий более чем устраивает значительную часть военно-политической, бюрократической, экономической и культурной элиты России.

«Тихий заговор правящего сословия, придерживающегося тактики саботажа, пассивного сопротивления «непонятной» верховной власти, в эти моменты переходит границы молчания и становится говорящим. Реальная власть в России, «глубинное государство», не хочет продолжения войны и сделает всё возможное, чтобы она, так или иначе, прекратилась. И разные части этой власти уже сейчас готовится многое в стране, после этого «прекращения», поменять», – достаточно цинично описывает эти настроения автор «Канала визионера» в Телеграме.

Ключевой вопрос – зачем вся эта возня самим миротворцам? Российский политолог Максим Жаров справедливо констатирует, что «все они в той или иной степени преследуют свои политические или коммерческие интересы. Поэтому то, что тот или иной посредник сейчас так рвётся в бой, означает лишь то, что он придумал схему, как с ее помощью достичь своих целей».

Дальше, конечно, можно увлекательно рассуждать о том, что именно это за цели, и какую долю получит та или иная страна по итогам внешнего арбитража «спора славян между собою». Только зачем превращаться в пикейных жилетов из Черноморска, увлеченно обсуждающих международную повестку, стоя на обочине мировых процессов.

Для нас с вами главное в том, что происходящее ставит жирную точку на всем пакете надежд и чаяний, с которыми РФ входила в СВО. Завершение войны по принципу «Каждый остается при своем» – это слабо завуалированный нейтральной лексикой синоним нашего поражения.

Потому что по итогу нам предлагают остаться ровно с тем, что побудило нас начать СВО и двинуть танки на Киев. Иначе говоря, те противоречия, которые вывали к жизни военный сценарий вместо политического, так и останутся неразрешенными.