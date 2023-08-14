Танцы не задаром. Сколько можно украсть на танке, и кому выгодна затяжная война на Украине

Американцы делают ставку на затяжную войну на истощение. Подтверждением этого предположения можно считать свежее заявление в форме прогноза, сделанное координатором стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джоном Кирби. По его словам, Белый дом допускает, что боевые действия на Украине будут идти и летом 2024 года, в связи с чем Конгресс будут просить о новой военной помощи для ВСУ.

Активно разгоняют подобные настроения и ведущие западные СМИ. Это пока еще не преобладающий, но уже весьма заметный восходящий медийный тренд. Так, The Wall Street Journal неожиданно посвящает один из своих материалов оценке перспектив…. весеннего наступления ВСУ 2024 года. А The Times, называя нынешнее контрнаступление Зеленского «мучительно медленным», пишет о том, что в Киеве и на Западе «растет осознание, что им необходимо начать работать в новых, более длительных временных рамках».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Украинские политики и военные уже практически в открытую признают, что не добились в рамках наступательных действий какого-либо существенного прогресса, даже несмотря на масштабные поставки западного оружия.

Виноватых в таком финале уже нашли и назначили. Это – те, кто на голубом глазу обещал совсем недавно августовские селфи солдат ВСУ на ялтинских пляжах или прорыв к Азовскому морю и тому подобные смелые заявления.

«Те оптимисты, которые уверенно предсказывали быструю и легкую победу, когда Украина начала свое долгожданное контрнаступление, не сослужили Киеву хорошую службу, подняв ожидания до нереалистичного уровня», – резюмирует уже упомянутый выше The Times.

В общем, война, по сути, превратилась в рутину. Реляций о неминуемом и скором переломе на фронте – все меньше, а сообщений о вялотекущих боях за какую-нибудь «избушку лесника», переходящую из рук в руки по несколько раз за день – все больше. В условиях, когда максимум, о котором может отрапортовать военное начальство – это потерянная (или наоборот, занятая) деревня или маневры уровня роты – критическое значение принимает превосходство над противником в вооружениях.

Отсюда и все это нытье Зеленского и Ко на тему «Дайте нам F16 для превосходства в воздухе», «Дайте нам средства радиоэлектронной разведки», «Дайте больше танков» и тд и тп.

Что интересно – дают. Не то, не так, и не в таких количествах как просят, но дают ведь. На днях Байден в очередной раз попросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда для Украины, половина из которых – это чисто военный транш, а 8,5 млрд Киев получит в виде гуманитарной помощи.

Очевидно, размер и номенклатуру военных поставок Пентагон совместно с Белым домом определяют, исходя не из киевских хотелок, а отталкиваясь от собственного видения желаемого развития конфликта и приоритетов.

Есть смысл в мнении тех экспертов, которые говорят, что задача американской военной помощи – не победа Украины, а максимальное затягивание конфликта, перетекание его в затяжную фазу, максимально изматывающую обе стороны. Политическая составляющая такой стратегии – тема отдельной статьи, а вот что касается экономического смысла, то он очевиден – дать заработать американскому и шире – западному ВПК.

По итогам года западные компании планируют выручить от продажи оружия $448 млрд – на $47 млрд больше, чем годом ранее. А к 2026 году, на фоне поставок Украине и перевооружения стран НАТО западный ВПК прибавит в весе еще $107 млрд (+24%) – до рекордных $554 млрд. При этом гражданская экономика западных стран к 2026 году будет расти вдвое медленнее. По прогнозам МВФ, к 2026 году ВВП коллективного Запада составит $67,8 трлн – на 20% больше, чем он был в 2021 году.

Среди лидеров милитаризации – Boeing, производящий не только гражданские лайнеры, но в основном оружие, которое активно идет Украине: БПЛА ScanEagle, ЗРК Avenger, ракеты Harpoon, Hellfire, планирующие бомбы GLSDB. Продукция Raytheon на балансе ВСУ – это ЗРК Patriot, NASAMS, Hawk и Sea Sparrow, ракеты Excalibur, Sidewinder, HARM, ADM-160, ПТРК Javelin и TOW, ПЗРК Stinger и так далее.

Среди «передовиков» процесса милитаризации Украины – Штаты. Напомним, первые танки Abrams, уехавшие на Украину – производства корпорации General Dynamics. От Франции Украиной получены ракеты большой дальности SCALP производства компании MBDA (совместное предприятие BAE Systems, Airbus и Leonardo). В следующем году ожидаются поставки Украине истребителей F-16 производства Lockheed Martin. Она же производит и уже полученные ВСУ РСЗО MLRS, HIMARS, M270. Баллистические ракеты ATACMS, способные достичь Москвы – также разработка Lockheed Martin.

Корпорациям есть, где развернуться на таком роскошном полигоне как Украина. Плюс ко всему – Украина выступает не только как испытательный полигон для смертоносных новинок, но и, что более важно – как канал сброса неликвида с собственных складов. Причем, такого сброса, на котором можно еще и заработать, пока технологические линии военных заводов готовятся к запуску новейших образцов.

Украинский политик Виктор Медведчук описывает, как это происходит на примере танковых поставок для ВСУ:

«На Украину тащат военный антиквариат со всего мира. Так, например, США приняли решение передать старые версии танков «M1 Abrams — M1A1», при этом и с этих старичков хотят демонтировать все передовые технологии, чтобы «русские не смогли ими воспользоваться».

Причем, по словам главы совета движения «Другая Украина» такой модус операнди характерен не только для американцев:

«Что с того, что «Leopard 1» создан в 1965 году и снят с вооружения в 2003-м? А поставленные Францией БТР «VAB» и легкие танки «AMX 10-RC» являются разработками 70-х годов?».

Конвейер заработков на смерти работает в полную силу. Выручка топ-25 военно-промышленных корпораций Запада в 1 полугодии 2023 года выросла на 11% и достигла $212 млрд, что делает сектор ВПК растущим вдвое быстрее остальной «гражданской» экономики. И не последнюю роль в этом «разогреве» сыграл небритый человек из Киева в костюме грязно-зеленого цвета.

Имеет ли он с этого что-либо существеннее громкого паблисити в ведущих западных СМИ, нам еще предстоит узнать, когда раскроются истинные масштабы коррупционной аферы, когда все шилья из этого мешка с секретами вылезут наружу. А в том, что это произойдет – сомнений нет никаких. Кейс «Военная помощь Украине» еще ждет свой аналог утечки уровня «Пандора пейперс».

И тут мы подходим к еще одной составляющей этого многомиллиардного бизнеса на войне на Украине, о которой говорят не так часто, а иногда – шепотом. Речь идет об американской коррупции (да-да, не удивляйтесь, в оплоте демократии, который учит остальных борьбе с коррупцией, сама коррупция тоже цветет и пахнет).

Классический фактор американской коррупции – когда любые бюджетные деньги проходят через сито консалтинговых фирм и фирмочек, принадлежащих «нужным людям» и лоббистам, в результате чего из условного миллиарда ассигнований на условное «Нужное Дело» – 800 миллионов уходит на консалтинговые услуги.

Про схему отката 80% на 20% применительно к военной помощи Украине говорит и упомянутый выше Виктор Медведчук:

«Сколько они реально свинтят оборудования, какую цену, в том числе и военную, после этого танк будет иметь, нет ли там коррупционной составляющей? Скорее всего, Байден не изменяет формуле 80% на 20%. А ведь даже небольшая поломка любой боевой техники чревата жизнями простых солдат. Но подбитую машину нужно менять на новую, и коррупционная схема работает дальше».

Вот так и выходит, что для одних затяжная война – это лишняя возможность быть мобилизованным на фронт и умереть, а для других – это дополнительная возможность заработать. Зарабатывают по-крупному, конечно, – на Западе, но и киевский политикум давно встроен в эту пищевую цепочку в качестве одного из элементов.

Борьба с коррупцией в привычном нам понимании – тут бессмысленна. В лучшем случае – на те же потоки сядут другие люди. Побороть эту схему принципиально можно лишь одним способом – лишив Молоха войны новых жертв, перестав окроплять все новой человеческой кровью этот алтарь.