Танцы с бубнами вокруг активов РФ наводят печаль, что денег не будет – укро-экономист

Вадим Москаленко.  
10.10.2025 14:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 520
 
Дзен, Колониальная демократия, Украина


Если европейцы не согласуют конфискацию российских замороженных активов, Украине в следующем году будет нечем финансировать половину военного бюджета.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что сказал президент? Украине на следующий год на войну нужно 120 млрд. долл. 60 – это то, что мы нарисовали себе в бюджете, а 60 нам должны дать наши европейские друзья. Потому что американцы не дают ничего. Мы действительно верим, что 60 млрд. найдут европейцы? У меня большие сомнения.

Я вижу, как они бегают с бубном, танцуют вокруг репарационного кредита, и по большому счёту, у нас есть вето Бельгии, и это огромная проблема, у них 190 млрд. евро. А бельгийцы говорят: я завтра деньги дам, а русские подадут на меня в самый справедливый Европейский суд, и я проиграю. Потому что нет никакого юридического механизма. …

И полезли разные идеи, вот, репарационный кредит. При том, что фон дер Ляйен говорит, что «это не конфискация активов, но это мы сейчас дадим деньги, которые будем погашать за счёт репараций, которые русские когда-то там будут выплачивать Украине, и будем этими деньгами гасить», – сокрушался Пендзин.

Мосийчук огорчилась услышанным.

«Но как это подпитывает самого Путина. И я слушала Пескова, который говорит – у нас оптимистические прогнозы, мы продолжаем. Так, понятно теперь, почему у них оптимистические прогнозы, потому что они знают, что европейцы денег…», – запнулась причитающая пропагандистка.

«…будут искать», – пришёл на выручку укро-экономист.

