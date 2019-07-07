07.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Происшествия, Украина
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Танец Саакашвили в ночном клубе Киева «порвал» Сеть

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает праздновать свое возвращение на Украину, «зажигая» в злачных местах столицы.

Соответствующая видеозапись была опубликована в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ролике Саакашвили танцует под песню «Плакала» украинской поп-группы «Kazka», что вызвало интерес у остальных посетителей, которые в конце «номера» даже выкрикнули ему «Молодец!».

«Ну и скажите мне, что он не под наркотой… Вот что порошок животворящий делает…», – комментируют пользователи появившийся ролик.

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