19.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова
  5 895 просмотров
Общество, Украина

Танец украинских пограничниц в нижнем белье стал хитом в Сети


В интернете появилось видео, на котором сотрудницы погранслужбы Украины весело проводили время с песнями и плясками в нижнем белье, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Данное видео у себя на странице в «Facebook» прокомментировал украинский журналист и телеведущий Руслан Коцаба, сравнив с недавним гей-парадом в Киеве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Вот лучше бы эти зажигательные и горячие сотрудницы погранслужбы парады по всей Украине проводили. Немного хореографию подтянуть, бельё поярче, и всё будет «по фен-шую». Жизнерадостное видео от жизнерадостных девушек. К тому же – пограничниц», – написал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть