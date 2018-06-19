19.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Танец украинских пограничниц в нижнем белье стал хитом в Сети

В интернете появилось видео, на котором сотрудницы погранслужбы Украины весело проводили время с песнями и плясками в нижнем белье, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Данное видео у себя на странице в «Facebook» прокомментировал украинский журналист и телеведущий Руслан Коцаба, сравнив с недавним гей-парадом в Киеве.

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«Вот лучше бы эти зажигательные и горячие сотрудницы погранслужбы парады по всей Украине проводили. Немного хореографию подтянуть, бельё поярче, и всё будет «по фен-шую». Жизнерадостное видео от жизнерадостных девушек. К тому же – пограничниц», – написал он.