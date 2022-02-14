«Танец живота» перед чиновниками из Крыма – новый хит в Сети

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Администрация Нижнегорского района Крыма вышла на федеральный уровень. Третий день по центральным телеканалам показывают видео «танца живота» в набитом до отказа чиновниками зале заседаний.

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В социальных сетях продолжают живо обсуждать ролик, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Одних возмущает сам факт лицедейства на фоне государственных флагов, других – отсутствие масок на зрителях, тогда как в общественных местах за несоблюдение масочного режима выписывают солидный штраф. Третьи предположили, что таким образом коллектив администрации 9 февраля поздравил председателя Нижнегорского райсовета Александра Конюхова с днем рождения.

«Видео снято два года назад, – прокомментировал ролик глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец , – Профсоюзное мероприятие, женщины поздравляли мужской коллектив. Руководство, в принципе, не знало о сути происходящих на нем «номеров». После данного мероприятия было проведено служебное расследование и организаторам было вынесено дисциплинарное взыскание».

глава администрации Кравец

Главной интригой видео оставалась персона, исполняющая восточный танец. Предположения, что в роли танцовщицы выступает глава администрации Кравец, не оправдались – сотрудники опознали в исполнительнице специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Но концерт к 23 февраля проходил год назад. И санитарно-эпидемические требования сотрудники администрации все же нарушили. Хотя сами составляют акты и выписывают штрафы за отсутствие масок в транспорте и общественных местах.