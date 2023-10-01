Танки «Абрамс» уже давно на Украине – но план НАТО провалился

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские танки «Абрамс» уже давно на фронте. Они должны были развить «контрнаступ» и вслед за штурмовиками пехотинцами ВСУ прорваться к Токмаку и Мелитополю, однако натовский план оказался провальным.

Об этом на канале «Вольная улица» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Было официальное сообщение, что «Абрамсы» поступили на фронт. На самом деле это уловка – они уже находятся на фронте. Есть такая тенденция у американцев: они когда озвучивают официально, что только-только в ближайшее время они собираются поставлять на линию боевого соприкосновения ту или иную технику, боеприпасы или вооружения, значит эта техника уже находится на месте. Судя по тому, как они развивают или пытаются развивать «велыкый контрнаступ», направление главного удара они не меняли – это Запорожское направление. И по замыслу командования, в первую очередь, НАТО и их сателлитов ВСУ, они («Абрамсы» – ред.) должны были развить это наступление в дальнейшем. Есть такая военная терминология «наступать на плечах». Допустим, ВСУ прорываются к Токмаку, Мелитополю, и эти танки идут в прорыв, это обычная тактика действия натовских стран», – сказал Алёхин.

Однако, как известно, «контрнаступ» пошёл не по плану.

«Всё вышло совершенно наоборот – наступление украинской стороны практически захлебнулось, им не удалось осуществить даже какие-то основательные прорывы в «полосе обеспечения» – это подступы к первой линии обороны. На некоторых участках они пытались прорываться, это Работино, некоторые другие населённые пункты, которые на время наступления превращались в серую зону, где непонятно, кто наступал, кто отступал. Наши здесь применили хорошую хитрую тактическую уловку – отходили на заранее подготовленные позиции, которые находились на высотах, и просто методично фланговым и шквальным огнём уничтожали подразделения, которые заходили, к примеру в Работино. Украинцы в это время уже праздновали, чуть ли не флаги вывешивали над административными зданиями – тем, что осталось от населённого пункта. А потом наши методично их уничтожали, и они отходили», – рассказал военный журналист.

Он добавил, что танки «Абрамс», особенно в таких количествах, не повлияют на ход боёв.

«Челленджеры», как уже все прекрасно знают, уничтожаются, как и «Леопарды». Та же участь ждёт и «Абрамсы». Количественный состав – наберётся порядка 30-40 танков. Это в лучшем случае танковый батальон. Участвовать в таком массированном прорыве, в таком массированном наступлении на таком участке фронта – это фантастика, батальон один ничего не сделает. Поэтому существенно не повлияет на боевые действия передача этой тяжёлой техники. Но подчеркну, недооценивать её ни в коем случае нельзя, это серьёзные машины, но в силу тех или иных причин они не приспособлены участвовать в боевых действиях именно в таких географических условиях», – заключил Алёхин.