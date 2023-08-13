Танки «Армата» задействуют в генеральном наступлении на Харьков и Одессу – эксперт

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В скором времени, после необходимой подготовки, начнётся генеральное наступление российской армии на Харьков, а затем – на Николаев и Одессу.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил военный эксперт Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет генеральное наступление на Харьков. Это – та цель, которая обеспечит западным областям РФ более безопасную жизнь. То есть, Харьков нужно брать, это сто процентов. Дальше. Если уж РФ решила отрезать Украину от Черноморского побережья, то необходимо брать и Одессу, и Николаев. А там и Измаил, чтобы перерезать поставки через Дунай. Эти направления у РФ на сегодняшний день генеральные, в плане наступления», – сказал эксперт.

Дудкин подчеркнул, что сейчас идёт подготовка, а перейти в активную фазу генеральное наступление может через полгода.

«Это случится, я полагаю, в перспективе зимой-весной 2024 года – тогда такие наступления возможны. А сейчас идёт подготовка оборонно-промышленного комплекса РФ к этим событиям, совершенствуются и уже производятся барражирующие боеприпасы. Я уже не говорю о танках «Армата», – резюмировал он.