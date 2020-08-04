Танки грязи не боятся! Особенно европейской…

04.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

В ответ на активизацию американских военных в Польше и Прибалтике российская армия проводит массовую модернизацию танков, которые во времена «холодной войны» находились на передней линии противостояния с НАТО и «заточены» под европейский театр боевых действий.

В минувшее воскресенье на полигоне Алабино представителям прославленной гвардейской Кантемировской танковой дивизии была торжественно передана партия из десяти модернизированных боевых машин Т-80БВМ. Советский танк родом из 1980-х получил изрядную порцию технологических стероидов и готов потягаться с американскими «Абрамсами».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Т-80БВМ на параде Победы

Речь идет об обновленных танках Т-80Б/БВ. Улучшениям подверглись все главные характеристики: огневая мощь, защищённость (лобовая, кормовая и боковые проекции) от всех типов поражающих средств, подвижность, командная управляемость. Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днём, ночью и в условиях ограниченной видимости. На танк штатно установлена решётка для защиты от реактивных кумулятивных гранат. Модернизирована ходовая часть. Работы по контракту с Минобороны выполнял Омский завод транспортного машиностроения, входящий в «Уралвагонзавод».

Почему в Российской армии вдруг вспомнили про Т-80Б/БВ, решили их модернизировать и частично перевооружить ими танковые части и соединения? Во времена «холодной войны», обновляемые ныне машины находились на передней линии противостояния блоков ОВД и НАТО – в западных округах и группах войск. Поэтому происходящее сегодня – не случайно. Однако о политической подоплёке модернизации мы подробнее расскажем ниже. Сначала – немного технических подробностей.

Главным недостатком этих газотурбинных танков считалась их большая топливная прожорливость (до 8 литров на километр; для сравнения, расход топлива у Т-90 составляет 2-3 литра на километр) и чувствительность к пыли.

Впрочем, нужно напомнить и о том, что ГТД намного превосходят дизельные двигатели по части энерговооруженности и готовности к работе в условиях низких температур. Так, если танковому дизелю, в зависимости от условий, необходимо от 20 до 45 минут на разогрев, ГТД входит в рабочий режим в течение минуты.

Теперь же, благодаря внесённым изменениям, машина стала экономичнее – снижен эксплуатационный расход топлива при работе ГТД на стоянке с работающей системой управления огнём. При этом газотурбинный двигатель усилен до 1250 лошадиных сил.

Также танк оснащен современной 125-мм пушкой 2А46М-4, стабилизатором вооружения, системой управления вооружения «Сосна-У» с лазерным дальномером и многоканальной системой прицеливания командира и наводчика дневного и ночного видения.

Помимо этого, модернизированные машины оснащаются системой управляемого ракетного оружия «Рефлекс», пусковой установкой которого служит гладкоствольное танковое орудие 125-мм, что позволяет уничтожать бронетехнику и укреплённые объекты противника на дистанции до 5 км.

Первым батальонным комплектом модернизированных танков в 2019 году уже перевооружили 200-ю отдельную мотострелковую бригаду Северного флота. По-видимому, второй батальонный комплект полностью достанется 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Ей уже передано 20 машин.

По уже имеющейся информации, перевооружение на Т-80БВМ коснётся не только кантемировцев и североморцев. Модернизированные танки должны получить морские пехотинцы Тихоокеанского флота и курсанты Казанского командного танкового училища.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в день приёмки на полигоне Алабино проведены первые пробные боевые стрельбы из всего танкового вооружения, а экипажи полностью готовы к эксплуатации Т-80БВМ, пройдя обучение на машинах, ранее поступивших в соединение.

Таким образом, частичное перевооружение кантемировцев и североморцев на усовершенствованные танки с ГТД является недвусмысленным ответом на усиление натовского и американского военного присутствия в Польше и Прибалтике. Учитывая небольшие расстояния на европейском ТВД, расход топлива «реактивных» танков оправдывается их выдающейся скоростью и маневренностью – сравнимые с «болидами» показатели разгона до 80 км/ч и перемещение до 60 км/ч по пересеченной местности.

«И что с того?» – может задать вопрос пытливый читатель, – «На американские «абрамсы» тоже установлены ГТД, и они способны нивелировать преимущество наших Т-80БВМ».

На первый взгляд, это так. Однако главное различие между нашим «реактивным» танком и «абрамсом» нового поколения заключается как раз в надёжности газотурбинной установки. Специалистам из Омска удалось повысить неприхотливость, экономичность и надёжность танковых ГТД, особенно в условиях низких температур, в то время как американцы застарелые проблемы своего «абрамса» так и не решили.

По словам экспертов, благодаря новым «реактивным» танкам 4-я танковая дивизия станет универсальным инструментом для Европейского ТВД. Её танковые батальоны и полки смогут в ускоренном темпе совершать марши, занимать оборону, переходить в контрнаступление и вести бой в тылу противника.

При прочих равных (вооружение, СУО, связь, прицелы и приборы) улучшенная «восьмидесятка» обладает повышенной скоростью, маневренностью и разгонными характеристиками.

Наряду с другими российскими танками Т-80БВМ способен в полной мере выполнять возложенные на него задачи – обеспечивать прорыв линии укрепления вероятного противника, наносить фланговые и другие удары и поддерживать огнём пехотные части.

В общем, наши танки грязи не боятся. Тем более, европейской.