27.05.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика
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Танки НМ ЛНР вышли на боевые позиции


Танкисты ЛНР выдвинулись на боевые позиции в районы сосредоточения, не противоречащие Минским соглашениям.

Видеосюжет с места дислокации опубликовала пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во исполнении указа главы ЛНР в полную боевую готовность приведены личный состав и техника Народной милиции, которые готовы к решительному марш-броску и стабилизации обстановки на передовой. Танковые подразделения НМ выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договорённостям, но позволяет в случае необходимости оперативно выдвинуться к линии соприкосновения для выполнения боевых задач по защите ЛНР», – говорится в сюжете.

При этом отмечается, что нахождение в районах сосредоточения не является препятствием для совершенствования боевого мастерства. Ежедневно в танковых подразделениях продолжают проводиться учебные занятия с личным составом.

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