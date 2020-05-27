Танки НМ ЛНР вышли на боевые позиции

27.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Танкисты ЛНР выдвинулись на боевые позиции в районы сосредоточения, не противоречащие Минским соглашениям.

Видеосюжет с места дислокации опубликовала пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во исполнении указа главы ЛНР в полную боевую готовность приведены личный состав и техника Народной милиции, которые готовы к решительному марш-броску и стабилизации обстановки на передовой. Танковые подразделения НМ выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договорённостям, но позволяет в случае необходимости оперативно выдвинуться к линии соприкосновения для выполнения боевых задач по защите ЛНР», – говорится в сюжете.

При этом отмечается, что нахождение в районах сосредоточения не является препятствием для совершенствования боевого мастерства. Ежедневно в танковых подразделениях продолжают проводиться учебные занятия с личным составом.