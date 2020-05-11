Танки УралВагонЗавода в Белоруссии повергли в панику Польшу

11.05.2020, Москва, Елена Острякова

Польские политики и СМИ потребовали от НАТО незамедлительно усилить своё военное присутствие на территории страны из-за переброски в Белоруссию пяти российских танков Т-72Б3.

Об этом пишет польское издание «Defence 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская группа «УралВагонЗавод» из Нижнего Тагила проводит работы по модернизации на контрактном белорусском Т-72Б. Партия из пяти модернизированных единиц Т-72Б3, доставленная из России по железной дороге, была передана 6 мая этого года. В настоящее время у них около 532 танков Т-72 в различных модификациях», – говорится в статье.

Польские эксперты предлагают сделать акцент на противотанковых мерах. В частности, говорится о необходимости размещения противотанковых ракетных комплексов на бронетехнике польской армии.

Высказываются опасения относительно того, что если «русские и белорусы одновременно ударят со стороны Калининграда и Бреста, то до Варшавы их танки могут дойти за несколько часов».

Напомним, еще в конце апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что завершены переговоры с США о закупке противотанковых ракетных комплексов “Джавелин”.