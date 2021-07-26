26.07.2021, Киев, Игорь Шаповалов
 
Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Украина
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Танки ВСУ обстреляли село в Николаевской области

Новости УкраиныУкраинская бронетехника в ходе учений в Николаевской области обстреляли осколочными снарядами близлежащее село. Об...

Украинская бронетехника в ходе учений в Николаевской области обстреляли осколочными снарядами близлежащее село.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Николаевской областной прокуратуры, а также на свои источники в Нацполиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошёл в ходе военных учений «Казацкая булава – 2021» во время стрельб из движущихся танков Т-64. Инцидент произошел около в четверг утром на территории 235-го общевойскового полигона «Широкий Лан» в селе Михайловка. В ходе стрельб боевики 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы под огонь попали окрестности населённого пункта и частные домохозяйства.

Один из снарядов упал в огород жилого дома, другой попал в местную водонапорную башню. Информации о пострадавших нет. Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе.

«Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности», – подчеркнули в ведомстве.



При этом местные отмечают, что такие эксцессы происходят уже не первый год подряд.

При этом весьма любопытно преподнесли новость на принадлежащем украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1», на что обратил внимание бывший киевский журналист Максим Равреба.

«…Украинские танки решили не размениваться на макеты-минеты, а в@@али осколочными по деревне Чмаровка. ТСН объяснил причину следующим текстом: несколько снарядов отклонились от курса», – написал журналист.

«Ну а что вы хотели от бригады имени Мазепы?» – в свою очередь прокомментировал инцидент российский спецкор Александр Коц.

Отметим, международные военные учения Cossack Mace («Козацкая булава-2021») стартовали в понедельник, 12 июля. В учениях принимают участие Украина, Великобритания, Канада, США и Швеция.

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