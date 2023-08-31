Танковые двигатели за тройную цену: на Украине новый громкий скандал

Игорь Шкапа.  
31.08.2023 15:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, СБУ, Украина


Украину продолжают сотрясать скандалы, связанные с закупками для армии по завышенным ценам.

Так, одно из предприятий планировало продать ВСУ 80 танковых двигателей по тройной цене.

Украину продолжают сотрясать скандалы, связанные с закупками для армии по завышенным ценам. Так, одно...

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

«Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Минобороны 80 агрегатов по цене более 77 млн. грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн грн. Правоохранители своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах», – говорится в сообщении.

Начато уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Во время обысков складского помещения были изъяты танковые двигатели. Кроме того, обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники. Примечательно, что чужая собственность была передана на нужды ВСУ.

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