07.06.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Танковый биатлон – это вам не шубу в трусы заправлять

Более чем членство в ЕС, верхушку украинской хунты волнует, пожалуй, только вступление в НАТО. Причины лежат на поверхности: в Киеве уверены, что только через вступление в Альянс Украина автоматически решит задачи обороноспособности, гарантирует священную унитарность на века и вернёт отколовшиеся территорий.

В Брюсселе трудностям Украины сочувствуют, но принять к себе не могут при всём желании: именно те проблемы, которые она собирается решать с помощью членства в НАТО, становятся главным препятствием на пути в Альянс. Согласно уставу организации, в НАТО не принимают государства, имеющие непогашенные территориальные споры и военные конфликты.

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Охота пуще неволи. В Киеве не намерены снижать натиск и готовы участвовать в любых партнёрских программах НАТО, полностью игнорируя тот факт, что внедрение подобных программ помогает крупнейшему военно-политическому блоку мира рекрутировать расходный материал из недоразвитых режимов, готовых костьми лечь за благосклонный взгляд и военную помощь за мелкий западный прайс.

Эта практика очень похожа на пополнение легиона СС Генриха Гиммлера туземными дивизиями (та же «Галичина»), с приставкой «der SS» – неполноценных СС из унтерменшей, набранных ради того, чтобы пустить при случае под гусеницы советских танков, сберегая генофонд «истинных арийцев».

Туземная бандеровская майданократия решила не отставать от своих духовных предтеч и шлёт свои утилитарные батальоны на все натовские смотры и учения, стараясь не пропустить ни единого.

В конце апреля в Германии, на полигоне вблизи города Хохенфельс, прошли натовские международные учения Combined Force X. Украина не осталась в стороне и направила свои пять танков Т-84 «Оплот» 14-й мехбригады, и роту 79-й «аэромогильной» бригады из Николаева.

Тактическую ротную группу укропенвермахта организаторы учений влили в межнациональный батальон OpForce под командованием американца Майкла Кондона, отправив выполнять сценарий «марш, разведка и захват вражеской территории».

Американо-польским подразделениям ставилась задача удерживать позиции и отражать атаки батальона, усиленного «киборгами».

Сразу же после завершения военной игры в украинских СМИ поднялся оглушительный визг, до оторопи напоминавший события лета 2014 года: «Украинцы на совместных учениях покрошили кучу американской техники!»

Глава пресс-центра «АТО» Роман Туровец рассказал ошарашенной прессе горяченькие подробности, попутно сообщив, что руководство учений пребывает в растерянности и подумывает о смене сценария из-за внезапного триумфа украинцев. Не менее забавно, что о сводном батальоне OpForce не было упомянуто ни единого слова.

По сообщению Туровца, «киборги» устроили американцам что-то вроде новых Арденн в миниатюре, «наколотив» четыре «Абрамса», четыре БМП «Брэдли», бессчётное количество бронемашин HUMVEE, 20 пехотинцев и даже 2 вертолёта «Апач». «Украинцы вышли из боя без серьёзных потерь», – верещал атошный политручок. – «Наши привыкли к настоящим боевым действиям и не были намерены играть в поддавки!»

В общем, «Три магнитофона, три камеры отечественные, три портсигара золотых, пиджак импортный замшевый… Три».

Дальше – больше. «Украинцы изменили ход боевых действий, прорвавшись в тыл условного противника и уничтожив большую часть инфраструктуры».

Не успел рассеяться дым учебного боя, как количество «накрошенной» натовской техники бравыми украми резко увеличилось. Командир сводной группы украинских танкистов заявил подбитыми в начале боя «четыре «Росомахи», три «Брэдли» («Rosomak» – польская лицензионная версия финской колёсной БМП «Patria»), «и потом ещё десять «Абрамсов»…

Американцы утверждают, что на самом деле это два их «Абрамса» устроили засаду, уничтожили в ходе боя два украинских танка, один БТР и 13 «аэромогилов», условно погибнув смертью условно храбрых.

Самый сок этих разборок заключается в том, что все стороны использовали систему лазерной имитации MILES, которая, по идее, призвана решать споры кто в кого попал во время учений.

При том, что командир украинских «чайников» на камеру признался: их команда не имела времени толком разобраться в устройстве.

В пресс-службе «АТО» вновь почувствовали вкус «пэрэмоги», распространив лестное для каждого «прохобота» заявление со ссылкой на комбата OpForce Майкла Кондона: «В следующий раз нужно пригласить одних украинцев, а дальше только наблюдать за ними».

Не исключено, что Кондон упомянул наблюдение за укропами в контексте со зверинцем и макаками, но как теперь проверишь?

По окончании учений украинские СМИ раструбили о новой «пэрэмоге» «порохоботов», одержанной совместно с румынскими пехотинцами и американскими десантниками, устроившими на учениях чуть ли не «Сталинград местного значения».

«Сталинградом» стала оборона учебного городка Убенсфор от условного противника «десятикратно превосходившего обороняющихся в наступательной мощи». Румыно-американцы, притрушенные укропом, «стянули вокруг Убенсфора вражеские войска, вызвав на себя удар артиллерии».

По признанию участвовавшего в «операции» командира отделения Шихалёва (авторская стилистика сохранена), «Я уверен, что мы справились. Если бы это были реальные боевые действия, мы наверно бы были героически погибшими, но свою задачу выполнили бы».

Для того вас и позвали, чтобы вы в нужный момент героически погибли во имя чужих интересов. Тоже мне, открытие, «бы-бы-бы-бы-бы»…

Напомним, «аэромогилы» 79-й бригады в начале лета 2014-го попали под удар РСЗО и ствольной арты в районе Зеленополья, откуда на весь мир разлетелись апокалиптические фотографии, впоследствии смонтированные с марсианским пейзажем, заснятым марсоходом «Curiosity», чтобы выдать гибрид за разгром колонны неуловимой ЧВК «Вагнера» в Сирии.

«Хэрои» Убенсфора и Хохенфельса также имели удовольствие жариться в Южном котле под Изварино, а также разбрасывать свои мятые и гнутые запчасти вместе с другими «киборгами» по всей территории Донецкого аэропорта. В последний раз ополченцы Донбасса серьёзно проредили «хэроев» в колечке вокруг Дебальцево. Настолько, что 1-й батальон бригады пришлось выводить в Николаев для восстановления боеспособности.

Вторая часть Марлезонского балета Украина – НАТО состоялась 3 июня. В этот день на полигон Графенвер, как и в прошлом году, начали стягиваться танкисты из стран – членов и партнёров НАТО – для проведения собственного аналога «танкового биатлона» под названием Strong Europe Tank Challenge 2018.

Среди участников – команды армий США, Германии, Франции, Великобритании, Польши, Швеции, Австрии и Украины.

Американцы выступают на танках «Абрамс» M1A2 SEP, французы – на родных «Леклерках», британцы – на «Челленджерах-2», немцы-поляки-австрияки – на «Леопардах-2» в версиях А6-А5-А4 соответственно, шведы – на лицензионных «Леопардах-2» А5 под маркой Strv.122B+. Гордые укры выкатили супротив «псов-рыцарей» пять машин Т-84 «Оплот».

В прошлом году укры выступали на Т-64БВ и опростоволосились, заняв второе с конца место. В этом году оптимистичные обозреватели, узнав об участии «оплотов» в соревнованиях, авансом выдали украинской команде попадание в четвёрку лидеров.

И совершенно напрасно. Уже в первый день выступления, 5 июня, с новейшими украинскими танками случился конфуз: все они сломались, сумев набрать всего 208 очков из 500 возможных в сложном упражнении со стрельбой «взвод в наступлении». В прошлом году Т-64БВ отстрелялись лучше, выбив 329 баллов.

Чтоб перебить неприятное впечатление, пропагандисты из ВСУ растрезвонили, что поломками сопровождалось и выступление крутых французских «Леклерков». Нормально, чо, – отстирывать свой позор на фоне чужого.

Военные эксперты считают, что причина ниже среднего выступления украинской «мазуты» – комплексная: устаревшие прицельные приспособления, отвратительное качество боеприпасов, плохая подготовка экипажей. Американцы, кстати, отказались от предложенных организаторами учебных боеприпасов, притаранив на стрельбы свои.

Наверняка экономные «отцы» ВСУ, не особо рассчитывая на победу, послали к варягам «чайники» на грани выработки ресурса, с раздутыми пушечными стволами, заменённые из «ООС-АТО» на более новые.

В украинской команде не унывают и надеются отыграться в других дисциплинах, вроде беготни с боеприпасами по кочкам и стрельбе из табельных пистолетов по мишеням из башни танка.

Бодрый комментарий к конфузу команды «оплотов» члена украинской делегации Алексея Бобовникова облетел десятки СМИ: «Пацаны красавцы, вообще вопросов ноль. А вот у техники случился понедельник… Пока присутствующие тут представители завода-производителя решают, как вышло, что из танков на огневом рубеже получились трактора, я не буду тут трясти своей «экспертной оценкой». Просто скажу: лажа есть лажа и она случилась».

«Это вам не шубу в трусы заправлять и не на форточке кататься», – подводит итог «эксперт».

Не очень понятно, что хотел выразить «эксперт» сей витиеватой фразой в лучших казарменных традициях. Возможно, неизлечимую боязнь натовцев и прихлебателей приехать, потягаться танчиками в российский «Танковый биатлон»?

Впрочем, «заправка трусов в шубу и катание на форточке» давно вошло в боевую повседневную практику ВСУ на донецко-луганском фронте. Это вам не «пэрэмоги» в тепличных условиях и на страницах газет одерживать…