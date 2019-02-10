10.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада вместо предвыборных шоу с голосованиями за НАТО могла бы заняться нуждами армии, которая в условиях конфликта в Донбассе находится в критическом состоянии.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил бывший советник главы СБУ и экс-депутат Верховной Рады от ВО «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне хочется спросить, правда – риторически, сколько нужно собрать голосов в парламенте чтоб сегодня укомплектованность мотострелковой роты на переднем крае обороны была 100-110 человек по штату, а не так, как оно есть – 40-50 человек? Сколько ещё надо сделать голосований в парламенте, чтобы на Украине наконец высверлить новую танковую пушку? У нас сейчас танки комплектуются по такому принципу, что с трёх старых Т-64 делают один боеспособный. «Танковый каннибализм» это явление называется у специалистов, когда скручивают в кучу шасси от одного танка, башню от второго, а пушку от третьего», – рассказал бывший тягнибоковец.

«Проблема же не только в недостаточном финансировании – у нас скоро могут пропасть инженеры, способные такую пушку спроектировать, запустить в производство, освоить, наладить выпуск и поставить такие танки в войска. Вот это – стандарты НАТО, и я бы хотел, чтобы мы к ним стремились», – добавил Михальчишин.