Танковый «темник» и мечты Шендеровича

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«Эхо Москвы» накануне Дня Победы не упустило возможности попердеть «Шендером». Семантика не моя, заимствую у Виктора Шендеровича, пополнившего методичку о «победобесии» словосочетанием «пердеть танками».

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У ведущего Максима Курникова зашел разговор с гостем об учебниках истории. Шендерович работает ртом, выпуская первую порцию смрадных газов: «Просто по поводу учебников истории переписанных. Специально для госпожи Ямпольской, для господина Пушкова, господина Толстого, специально для них еще разу скажу. Советский Союз развязал Вторую мировую войну вместе с Адольфом Гитлером».

Делаем стоп. В этих словах столько же исторической правды, как в утверждении, что третью мировую войну развязал Шендерович вместе с матрасом.

Ведущий на всякий случай напомнил, что «потом запретят сравнивать роль». Он паренек косноязычный и туповатый, но слушателям понятно, что имеется в виду: когда ужесточится ответственность за фальсификацию истории, нести подобную пургу уже будет проблематичней.

Шендеровича это не волнует ни грамма: «Плевать я на них хотел. И чем большее количество людей вслух скажут «плевать мы на вас хотели»… Историю не переписывают, ее учат. Если ее учить, тогда можно избежать крови и позора в будущем. Если ее не учить, это означает, что кровь и позор ждет вас за ближайшим углом. Специально для них: Советский Союз был партнером Гитлера первые почти два года этой мировой войны».

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Дальше «партнер матраса» продолжает нести ахинею, вращаясь вокруг одного единственного своего «исторического познания», как вокруг стриптизёрского шеста.

«Мы принесли кровь и страдание многим народам, и своему, разумеется, в первую очередь, — разбушлатился Шендерович. — Но и многим народам Европы. Мы несем полную ответственность за развязывание — СССР — Второй мировой войны. Это исторический факт. И вместо того чтобы громыхать гусеницами и пердеть танками, надо открыть архивы в честь очередного 9 мая. Чтоб мы все могли, кто хочет, прочитать, как оно было. И ужаснуться. Покаяться, как советовал Виктор Петрович Астафьев, написавший самую страшную, может быть, и честную книгу об этой войне. «Прокляты и убиты». Покаяние, говорил он. В этот день мы должны каяться и просить прощения. А не праздновать чего-то».

Первое. «Пердеть», «плевать» — такими глаголами жечь способны «не только лишь все» российские литераторы. Можно посочувствовать людям, которые с таким существом живут на общих квадратных метрах. Даже матрасу можно посочувствовать, на котором Шендерович злоупотребляет этими глаголами.

Второе. Допустим, что Шендер готов плевать в каждого, кто недостаточно критично относится к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом 1939 года. Но вот какой нюанс. К Мюнхенскому соглашению 1938 года Шендерович относится столь же непримиримо? Или Англии и Франции было позволено слегка подмахнуть Гитлеру (один раз — не матрас)? У Шендеровича нет претензий к Англии и Франции в том, что они проложили Гитлеру дорогу в Чехословакию; что Мюнхен-38 стал катализатором Второй мировой войны?

Наш служитель матраса ездит на гастроли в Англию довольно часто. И лекции там читает, и театральные гешефты имеет. Плевать на англичан не хотелось — за «мюнхенский сговор» и развязывание чего-то там? Очко играло? Или «поймите, это другое»? Или плевать хотелось на Чехию? Пусть ей Цветаева свое сочувствие адресует: «О слёзы на глазах! Плач гнева и любви! О Чехия в слезах! Испания в крови!..»? А Шендер пока пропустит первый экзаменационный вопрос и на матрасе потеребенькает…

Третье. Можно рекомендации Виктора Астафьева (9 мая каяться и просить прощения), на которые ссылается светлоликий «служитель матраса», будет выполнять Шендерович с Ахеджаковой, а мы прислушаемся к более авторитетным для нас фронтовикам?

В книге «Как русские научились воевать. Откровенные беседы с фронтовиками» (2020) Алексея Тимофеева приводится множество интереснейших свидетельств и мнений, записанных автором, начиная с 90-х годов. Среди них есть и интервью, выдержки из выступлений писателя-фронтовика Юрия Бондарева. В 1999 году он так говорил о Викторе Астафьеве:

«…Считался когда-то со стороны моим близким товарищем. А потом стал писать о войне совершенно страшные вещи — не надо было удерживать Ленинград, Жуков был «браконьером» нашего народа, усеявшим Европу миллионами трупов и так далее. Уже говорят даже, что надо было сдать Москву, и мы с вами пили бы тогда хорошее немецкое пиво!.. Причина всех подобных высказываний — в очень жирном и сладком пироге, который всегда ставят на стол перевертышей и предателей».

Юрий Бондарев.

Кстати, о «напрасном удержании» Ленинграда «светлоликие» говорящие головы одно время вещали энергичней, чем Шариков повторял заветные слова: «Примус! Признание Америки! Москвошвея!».

Когда-то литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова эфире 5-го российского телеканала заявляла, что сталинское распоряжение не сдавать Ленинград было зверством — лучше бы уступили город немцам. В том же духе разглагольствовала через несколько лет и Людмила Улицкая: дескать, Прагу и Париж гитлеровцы взяли легко, зато жители гораздо меньше пострадали.

Ответил им всем оптом Александр Городницкий — стихотворением «Блокада»:

Вспомним блокадные скорбные были,

Небо в разрывах, рябое,

Чехов, что Прагу свою сохранили,

Сдав ее немцам без боя.

Голос сирены, поющей тревожно,

Камни, седые от пыли.

Так бы и мы поступили, возможно,

Если бы чехами были.

Горькой истории грустные вехи,

Шум пискаревской дубравы.

Правы, возможно, разумные чехи —

Мы, вероятно, не правы.

Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, —

Брюгге без выстрела брошен.

Правы влюбленные в жизнь парижане,

Дом свой отдавшие бошам.

Мы лишь одни, простофили и дуры,

Питер не выдали немцам.

Не отдавали мы архитектуры

На произвол чужеземцам.

Не оставляли позора в наследство

Детям и внукам любимым,

Твердо усвоив со школьного детства:

Мертвые сраму не имут.

И осознать, вероятно, несложно

Лет через сто или двести:

Все воссоздать из развалин возможно,

Кроме утраченной чести.

Когда Александр Моисеевич исполнил эту песню в эфире «Эха Москвы», ведущей явно поплохело.

Но вернемся к нашим баранам, которые на этом радио не случайные гости (как Городницкий), а практически живут там и долбят свои либеральные «темники», как матрасы.

Если танки так портят воздух чуткому носу Шендеровича, то страшно подумать, как действует на Виктора Анатольевича ракетный комплекс «Тополь» и какие угрозы несет его черному ротовому отверстию.

«Танковый лязг» военного парада раздражает и других «светлоликих».

Екатерина Рождественская, дочь поэта Роберта Рождественского, истерично вопрошает в соцсетях: «Как можно так не уважать горожан??? Я даже не только про пробки, я и про смрад и шум, которым заполнены все улицы от стоящей часами и дымящей техники! Как можно останавливать жизнь в городе?»

Екатерина Робертовна, а как же песня на стихи отца: «Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновенье эти стрелки повернуть»? Не помните?

Тут же и бард Вероника Долина спешит подышать воздухом: «Покуда танки не пошли». Это они так шутят. Сейчас танки беспокоят. А несколько лет назад «Бессмертный полк» неимоверно раздражал Веронику Аркадьевну: по ее меркам это те, «кто вытащил наружу все свои семейные грязные наследственные портянки»…

Дадим еще раз слово Шендеровичу (и пусть он уже закроет поддувало): «Решающую роль Советского Союза отражать не надо. Мы развязали эту войну, мы за нее заплатили дороже всех. Но не сделали никаких выводов. Вот что трагично на исторической уже дистанции. Мы не сделали никаких выводов. Мы гордимся ужасом. Мы гордимся позором, стыдом и преступлением. Можем повторить. А значит и Сталина, а значит и Катынь. А значит и концлагеря. И депортации. Амнезия. Не нужна никакая ведущая роль Советского Союза. Это лишнее».

Вообще все мы лишние со своим праздником Победы, со своим «Бессмертным полком» — на их бесконечных праздниках жизни. Они тоскуют по тем временам, когда на НТВ 90-х мы слышали мерзкий голос Шендеровича, но почти никогда на федеральных каналах не слышали голос Юрия Бондарева. Спасибо автору книги «Как русские научились воевать» за то, что он сохранил на эту прямую речь большого русского писателя:

«Мы работали над фильмом «Освобождение» шесть лет, изучали немецкие и наши архивы, документы ЮНЕСКО. (Нужно знать материалы, о которых нам не сообщали широко и о которых нам не скажут сейчас всякие ОРТ и НТВ — самые большие лжецы в мире. Я изучал в США их телевидение, оно не такое лживое.) Потери нашей и немецкой армий сопоставимы! У них примерно шесть миллионов погибших, у нас — около 8,6 миллиона.

Я говорил и с Жуковым, и с Рокоссовским, и с Коневым. Жуков — это величайший полководец мира! Рядом с ним можно поставить только Суворова. Если бы не было Сталина и Жукова, двух великих людей, которые дополняли один другого, не было бы сияния нашей Победы.

И мы с вами давно стали бы черноземом, удобряющим нашу землю для ее захватчиков! Вспоминаю о войне как о достойнейшем периоде своей жизни…»

Ну, и бонусом — еще одна цитата из этой книги. Писатель Александр Арцибашев, готовя интервью Бондаревым к его 90-летию, записал такие воспоминания писателя:

«Во время войны мне не раз доводилось сталкиваться с бандеровцами. Помню, перед Карпатами наша артиллерийская колонна продвигалась по глубокому логу. С обеих сторон — горы, заросшие лесом, а над головами — бездонная небесная синь. Красота! И вдруг из-за деревьев — шквальный огонь. Застонали первые раненые. Мы развернули орудия и ударили по сопкам фугасными и осколочными снарядами. Сровняли всё с землёй. После я послал туда своих бойцов — прочесать местность. Никого в живых не нашли…»

Здесь Виктору Шендеровичу самое время покаяться и ахеджакнуться лбом в матрас: «Простите нас, бандеровцы». А мы пока попразднуем.