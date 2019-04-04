Тараканы расползаются: Региональные элиты поставили крест на Порошенко

04.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Местные власти не захотели помогать в первом туре действующему президенту Украины Петру Порошенко, которого почти в два раза опередил комик Владимир Зеленский.

Об этом в своем блоге заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что у Порошенко не сработало даже его ближайшее окружение, провалив скупку голосов избирателей, так называемую «сетку», суть которой в том, чтобы задобрить электорат в пользу того или иного кандидата.

«Мы видим, как сейчас все просто расползаются как тараканы в разные стороны. Гереги расползлись еще перед выборами, когда перестали быть доверенными лицами, и на их округах в Хмельницкой области Порошенко получил минимальный результат. Кернес с ребятами из Одессы и из Днепра тоже кинули, потому что 8% и 10%, которые понабирали по Одессе, Харькову и Днепру, — это тоже не результат. С «сетками» кинули.

В администрации президента на совещании Ковальчук и Березенко выгребли по полной программе за то, что «сетки» не сработали в той мере, как они предполагались. И теперь они судорожно сидят и придумывают, что бы такое сделать для того, чтобы выползти как-то из этой ситуации, хотя выползти из нее невозможно.

Остается только придумать какую-то провокацию, какую-то фигню для того, чтобы просто перенести на пару недель выборы президентские. На это никто не пойдет, Запад это не воспримет, люди тоже зарядились. И элита это не воспринимает, потому что все задумываются о вариантах, которые будут после Порошенко и как, куда приткнуться», – заявил Романенко.