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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррелль заявил, что президентские выборы в России не были честными и «были основаны на репрессиях и запугивании». Он также осудил «незаконное проведение голосования» в новых российских регионах.

По его словам, ЕС «никогда не признает ни проведения так называемых выборов на территории Украины, ни их результатов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Боррель выразил сожаление по поводу того, что российские власти не пригласили наблюдателей ОБСЕ на выборы. Евросоюз намерен и дальше поддерживать работу антиправительственных НПО в России.

С отдельным заявлением выступил МИД Германии, который объявил, что не будет в официальных документах указывать должность Путина, ограничится фамилией. В ведомстве говорят, что делали так и в прошлом. При этом Германия готова к общению с российским лидером.

О своей поддержке ЕС дежурно пискнула президентка Молдовы Майя Санду.

«Выборы президента России не были свободными и честными. Это не демократия», – изрыгнула румынка.

Все эти выступления проходят на фоне потока поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина с переизбранием. Еще до объявления официальных итогов выборов его поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, а также лидеры Ирана, Венесуэлы, Кувейта, Боливии, Гондураса, Кубы и премьер-министр Мьянмы.

Единым фронтом выступили союзники по СНГ – президенты Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. К ним присоединилась башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

Как отмечает журналист «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев, единственным воздержавшимся официальным союзником оказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Фронды можно было бы ждать и от Токаева, и от Мирзиеева в определенных условиях. Но нет, они поздравили в числе первых, а Пашинян — нет. Такой вот забавный и совершенно безоценочный факт», – написал Кривошеев в своем тг-канале.

После официального объявления итогов выборов к поздравлениям присоединились Индия, Сирия, Палестина и ОАЭ. Польская «Gazeta Prawna» не скрывает своего раздражения по этому поводу.

«На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы. С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Шизоидные всхлипы евробюрократов из европейских столиц кажутся совершенно нелепыми. Кто бы их самих признал за дееспособных и ответственных политиков? Есть ещё и третья позиция – японская. Кабмин Японии вообще не стал комментировать итоги наших выборов», – отмечает публицист Сергей Мардан.

«Сейчас валом пойдут поздравления со всего мира. Кроме, естественно, 52 стран коалиции Рамштайн – они ненавидят Путина и не могут найти в себе силы признать полную и честную победу Путина на выборах. А мы запомним… все, кто не поздравит Путина с победой на выборах, – враги России. И лжецы», – пишет политолог Сергей Марков.

Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин сомневается, что Западу хватит политической воли на бойкот России.

«Я боюсь, что какие-то союзники Украины на это пойти могут. Может быть, страны Балтии, Польша, другие страны, пострадавшие от предательства России… как Армения. Главное, чтобы на это пошли Штаты и основные европейские страны, а им вряд ли хватит политической воли для этого. Были же у них отношения с маоистким Китаем. Размер имеет значение, к сожалению, с ним считаются. Понятно, что для азиатских стран Россия не враг, а торговый партнер. И страны Латинской Америки, и Африки», – грустил Чичваркин в интервью ютуб-каналу украинского пропагандиста Дмитрия Гордона.