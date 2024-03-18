«Тараканы забегали»: Запад судорожно отрицает итоги выборов президента России

Елена Острякова.  
18.03.2024 18:17
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия


Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррелль заявил, что президентские выборы в России не были честными и «были основаны на репрессиях и запугивании». Он также осудил «незаконное проведение голосования» в новых российских регионах.

По его словам, ЕС «никогда не признает ни проведения так называемых выборов на территории Украины, ни их результатов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррелль заявил, что президентские выборы в России не были...

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При этом Боррель выразил сожаление по поводу того, что российские власти не пригласили наблюдателей ОБСЕ на выборы. Евросоюз намерен и дальше поддерживать работу антиправительственных НПО в России.

С отдельным заявлением выступил МИД Германии, который объявил, что не будет в официальных документах указывать должность Путина, ограничится фамилией. В ведомстве говорят, что делали так и в прошлом. При этом Германия готова к общению с российским лидером.

О своей поддержке ЕС дежурно пискнула президентка Молдовы Майя Санду.

«Выборы президента России не были свободными и честными. Это не демократия», – изрыгнула румынка.

Все эти выступления проходят на фоне потока поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина с переизбранием. Еще до объявления официальных итогов выборов его поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, а также лидеры Ирана, Венесуэлы, Кувейта, Боливии, Гондураса, Кубы и премьер-министр Мьянмы.

Единым фронтом выступили союзники по СНГ – президенты Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. К ним присоединилась башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

Как отмечает журналист «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев, единственным воздержавшимся официальным союзником оказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Фронды можно было бы ждать и от Токаева, и от Мирзиеева в определенных условиях. Но нет, они поздравили в числе первых, а Пашинян — нет. Такой вот забавный и совершенно безоценочный факт», – написал Кривошеев в своем тг-канале.

После официального объявления итогов выборов к поздравлениям присоединились Индия, Сирия, Палестина и ОАЭ. Польская «Gazeta Prawna» не скрывает своего раздражения по этому поводу.

«На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы. С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Шизоидные всхлипы евробюрократов из европейских столиц кажутся совершенно нелепыми. Кто бы их самих признал за дееспособных и ответственных политиков?

Есть ещё и третья позиция – японская. Кабмин Японии вообще не стал комментировать итоги наших выборов», – отмечает публицист Сергей Мардан.

«Сейчас валом пойдут поздравления со всего мира. Кроме, естественно, 52 стран коалиции Рамштайн – они ненавидят Путина и не могут найти в себе силы признать полную и честную победу Путина на выборах. А мы запомним… все, кто не поздравит Путина с победой на выборах, – враги России. И лжецы», – пишет политолог Сергей Марков.

Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин сомневается, что Западу хватит политической воли на бойкот России.

«Я боюсь, что какие-то союзники Украины на это пойти могут. Может быть, страны Балтии, Польша, другие страны, пострадавшие от предательства России… как Армения. Главное, чтобы на это пошли Штаты и основные европейские страны, а им вряд ли хватит политической воли для этого. Были же у них отношения с маоистким Китаем.

Размер имеет значение, к сожалению, с ним считаются. Понятно, что для азиатских стран Россия не враг, а торговый партнер. И страны Латинской Америки, и Африки», – грустил Чичваркин в интервью ютуб-каналу украинского пропагандиста Дмитрия Гордона.

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