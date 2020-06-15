Таран доложил Пентагону обстановку в белорусских казармах накануне майдана в Минске – военкор

15.06.2020, Москва, Елена Острякова

Министр обороны Украины Андрей Таран, посетивший на прошлой неделе Минск, не только встретился с министром обороны Белоруссии генерал-майором Виктором Хрениным, но посетил несколько воинских частей.

Об этом со ссылкой на источники в белорусских спецслужбах написал военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, это такое белорусское гостеприимство. А возможно, рекогносцировка… Что касается Белоруссии, то проводить там рекогносцировку – самое время. Радикально настроенные белорусские националистические группировки – активно к чему-то готовятся. Вербуют преимущественно спортсменов и страйкболистов. Особенно националисты активны в регионах, наиболее лояльных к России – Витебской и Могилевской областях», – пишет Пегов в своем телеграм-канале.

Он указывает на то, что украинский министр, скорее всего, является американским ставленником. Из открытых источников известно, что Таран проходил обучение в National Defense University в Вашингтоне, где получил квалификацию магистра по специальности «стратегия национальных ресурсов».

«Даже если Таран не был завербован тогда (в чём мы очень сомневаемся) – после победы Евромайдана сложно найти более удачную кандидатуру для внедрения полноценного агента влияния в украинские силовые элиты», – написал Пегов.