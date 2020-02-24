Тарас Бульба наоборот: что сделает Порошенко со своим «русским» сыном?

24.02.2020, Киев, Сергей устинов

На Украине свежий скандал – главному обер-патриоту и по совместительству инвестору в российскую экономику Петру Порошенко прилетел «нежданчик» – в Сети появилось видео с клубной вечеринки в Лондоне с участием младшего сына экс-президента Михаила. Хедлайнер вечеринки российский рэпер Face поднимает Порошенко-джуниора на сцену и дает ему в руки микрофон, чтобы тот прокричал «Русские в Лондоне» и продолжил веселье угарными танцами.

«И шо?» – скажете вы, и будете неправы. Очень даже «шо». В принципе, в любой иной ситуации это было бы личным делом Миши Порошенко, кем себя считать – хоть русским, а хоть и чукчей. Но только не имея отца, торгующего фейсом в амплуа настолько крутого украинца и русофоба, что крутее и русофобистее некуда. Так что, как ни крути, а положение обязывает домочадцев эк-президента, что называется «держать фасон»: детей – с постными лицами спивать «Щедрика», а жену Марину – напяливать авторскую вышиванку от Gucci и цитировать случайно задержавшиеся в памяти отрывки из школьной программы по украинской поэтической классике.

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Ведь, если вдуматься, что произошло? Пока папа выдавливал из себя скупую мужскую слезу над автомобильными покрышками на улице Институтской в Киеве, оплакивая «героев небесной сотни», сын куражился и отрывался на российской вечеринке в дорогом элитном клубе Лондона в компании социально близких детей богатых россиян и открыто называл себя русским. Тем, которые согласно речам его папы – «cпоконвічні агресори та окупанти». Даже самым отмороженным порохоботам будет трудновато обьяснить преданной пастве Петра Алексеевича, что все окей и ничего страшного. Мол, ну с кем не бывает – пока трезв – патриот Украины, напился – уже русский.

Для Порошенко, случившееся, конечно – удар ниже пояса. И одновременно задачка для политтехнологов – сухим клиента вытащить из воды уже не удастся, но как не дать ему промокнуть до нитки? Его избиратель прощает ему все: и воровство и оффшоры и фабрику в Липецке, но «русский сын Миша» – это перебор даже для привыкших за все и оптом дякувать Петру Алексеевичу его восьми процентов.

Как говорят пикейные жилеты от киевской политики, Порошенко устроил сыну форменный допрос насчет скандальной вечеринки и в жесткой форме потребовал от него удалить все видео с концерта Face из боязни, что если копнуть глубже, может всплыть что-то еще более неприятное.

А ведь нужно еще удостовериться, что компромата не осталось ни у кого из многочисленных друзей и просто свидетелей выходки в лондонском клубе. Раскрутившие эту историю оппоненты не дадут скандалу угаснуть, пока не выжмут из него все возможные дивиденды – так что долго игнорировать случившееся у Порошенко не получится.

Первым слил в Сеть злополучную запись давний публичный недруг экс-президента, бывший журналист «Плюсов», а ныне нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский. Это с его легкой руки запись молниеносно разлетелась по СМИ. Кое-кто уже назвал это ассиметричной «ответкой» президентского лагеря за активность в соцсетях порохоботских ЛОМов, все последние дни активно разгонявших антивластные темники по ситуации вокруг Новых Санжар.

Интересно, что Михаил Порошенко уже не раз ставил папу в неловкое положение. Достаточно вспомнить разгоревшийся накануне президентских выборов скандал после попадания в прессу снимков Порошенко-младшего в футболке с надписью Russia, в компании таких же богатеньких мажоров – однокашников по учебе в британском «Конкорд колледже». Уж как тогда порохоботы не изворачивались, чтобы отмазать царственного отпрыска – мол, это просто шутка такая и вообще фотография сделана во время Хеллоуина и символизирует протест против «российской агрессии».

Однако уже после этой истории Миша Порошенко не раз попадал в обьективы камер репортеров Шария, показывавших всей стране, что сын главного патриота не в состоянии связать на мове и двух слов. Впрочем, в защиту Михаила надо сказать следующее: а где ему было учиться, если не на камеру в семье Порошенко всегда говорили исключительно по-русски? Парень же не виноват, что не понимает: «сын президента» – это тоже ответственная работа. Пусть даже этот президент и «экс» и такой отвратительный лицемер, как Петр Алексеевич.

Вместе с тем, есть основания полагать, что сын Порошенко намного морально здоровее своего отца, и несмотря на деньги и наличие больших возможностей, чем у основной массы сверстников, мало чем отличается в своих устремлениях от большинства из них.

Как пишут телеграм-каналы со ссылкой на ближний круг Порошенко, Миша «в личных разговорах говорит, что жить в Украине он не хочет, он очень любит Лондон и хочет остаться жить в Европе или уехать в США». А еще Порошенко-младший любит русских блогеров и рэперов, смотрит русские фильмы, не любит разговоры о политике, а сакральную для любого украинского патриота тему «чей Крым?» в разговорах со своими друзьями из СНГ не поднимает.

По большому счету эта история – прекрасный лакмус на искренность показного патриотизма не одного лишь только Порошенко, а всей украинской элиты. Которая, одной рукой принимает дискриминационные законы против образования на русском языке, а другой – отправляет своих детей в частные элитные русскоязычные гимназии в Киеве или в англоязычные колледжи за рубежом.

Зато материала для шуток на Украине прибавилось. Вот, вспомнили в этой связи известную историю с гоголевским Тарасом Бульбой, убившим своего сына Андрея после того, как тот подался «в ляхи». Что сделает Порошенко, после скандального признания своего сына в том, что он – русский?