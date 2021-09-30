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30.09.2021 22:17 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Тарифы на тепло на Украине ожидает взрывной рост – эксперт-коммунальщик

Новости УкраиныНесмотря на уверения властей в том, что тарифы на тепло на Украине в этом...

Несмотря на уверения властей в том, что тарифы на тепло на Украине в этом году не вырастут, они уже растут и продолжат рост.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» заявил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По тарифам вообще полный разброд и шатание. Город признает, теплоэнерго говорит – будем повышать, мэр не повышает.

Например, вчера Винницкий облсовет не поддержал повышение тарифов, которое было принято на комиссии. Вчера Черкасский исполком принял решение о поднятии тарифов в Черкассах на 35 процентов. Сегодня мэр Черкасс не подписал это решение.

Город Каменец: тарифы подняли на 35 процентов. Черновцы – уже подняли тариф с июля месяца на 70 процентов. Тернополь – 70 процентов. Полтава – 50 процентов. Кременчуг – 56 процентов. Староконстантинов – 63%, Одесса – 50-55 процентов.

Это цифры, которые уже озвучены, они сейчас в обработке. Сегодня «Киевтеплоэнерго» приняло решение о поднятии стоимости теплоносителя на 50 процентов.

О каком неповышении тарифа идет речь, если мы уже это видим?! Кстати, эта ситуация повторяется с прошлого года. В прошлом году нам говорили, что тарифы расти в этом году не будут. Официальная статистика на сегодняшний день – тарифы выросли на 1 сентября на 29 процентов, уже выросли.

Соответственно, нас ожидает рост тарифов на тепло практически по всей Украине», – сказал Олег Попенко.

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