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Дональд Трамп заключил с Европой сделку, согласно которой ЕС будет покупать американское оружие и согласится на высокие тарифы для своих товаров, а Вашингтон в ответ займёт жёсткую антироссийскую позицию.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинсс заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, недавно Трамп подписал это соглашение в Шотландии с Урсулой фон дер Ляйен, в котором европейцы фактически капитулировали перед всеми торговыми требованиями Трампа. Условием было то, что мы будем поддерживать консенсус западных держав по Украине, который, по сути, заключается в том, что Россия плохая и должна быть уничтожена. И частью сделки было то, что европейцы будут покупать у нас много оружия, чтобы передать его украинцам. Но с этим есть только три проблемы. У нас нет оружия, у европейцев нет денег, а у украинцев нет военной силы. В остальном это отличная идея. Но кроме этих трех факторов», – иронически заметил Джатрас.