Тарифы вверх, льготы – заморозить: Что сулит украинцам ещё одна зима под Криворожским клоуном

Вадим Москаленко.  
10.10.2024 13:47
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, Экономика коллапса


Украинское руководство собирается с 1 ноября повысить тарифы на электроэнергию для предприятий, которые и так едва выживают.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил, депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство собирается с 1 ноября повысить тарифы на электроэнергию для предприятий, которые и...

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«Решили увеличить предельные цены на электроэнергию для небытовых потребителей уже с 1 ноября.

Это происходит во время, когда отечественные предприниматели буквально выживают. Бизнес и так вынужден тратить бешеные средства для организации автономного питания. Бизнес, особенно в прифронтовых регионах, нуждается в особой поддержке. Местные власти должны принять льготы, а не повышать цены», – жаловался Гнатенко.

Не лучше ситуация и в государственном секторе.

«К сожалению, в проекте государственного бюджета на 2025 год мы видим продолжение тенденции на замораживание уровня заработных плат педагогов, медиков и других категорий», – подытожил депутат.

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