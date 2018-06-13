13.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Тарута об отставке Жебривского: С таких хлебных должностей просто так не уходят

Заявление Павла Жебривского об отставке с поста главы украинской военно-гражданской администрации Донецкой области – свидетельство серьезных разногласий с Петром Порошенко, либо нежеланием брать на себя ответственность за грядущие события.

Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал депутат Верховной Рады Сергей Тарута, который сам в 2014 году возглавлял Донецкую ОГА, безуспешно пытаясь по приказу Киева подавить Русскую весну.

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«Вот почему он уходит? С таких хлебных должностей никто просто так не уходит. Есть какая-то цель. Или он не устраивает Банковую, или на сегодняшний день он не справляется с выборами, потому как всем губернаторам дали задание по выборам.

Может, он понимает, что сейчас будет обострение ситуации в Донбассе и военные нужды, и потому сам оттуда уходит.

Я мало знаю примеров, когда губернаторы сами уходят от того, что они не согласны с позицией. Когда меня уговорили стать губернатором, я сказал, что прихожу на эту должность только потому, чтобы за короткий промежуток времени попытаться изменить социально-экономическое положение. Тогда я ещё не знал, что будет война. И в октябре я ушёл, потому как был совершенно не согласен с политикой президента, и считаю, что он виноват в том, что у нас сейчас такое количество жертв в Донбассе и такое отношение к переселенцам, которые уехали и никому не нужны.

Потому мне просто обидно, что Жебривский не говорит правду. Сейчас есть много версий, что он просто переходит и возглавит антикоррупционный суд, но он – прокурор, а не судья, потому что-то здесь не то.

Здесь важно другое: чтобы на эту должность назначали человека, который понимает проблемы Донецкой области, имеет авторитет в ней», – сказал изгнанный из Донбасса олигарх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сергей Тарута подчеркнул, что Юрий Грымчак, которого прочат в преемники Жебривского, абсолютно не пользуется авторитетом в Донбассе.

«Человек не может эффективно работать без доверия, потому что он должен опираться на кадры и людей, потому как задача губернатора – социально-экономическая. А что мы видим? Огромное количество денег администрации так и остались нереализованными. Да, было много сделано, но ещё больше было обещано и не сделано», – отметил Тарута.