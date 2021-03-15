Ташкент решил возвыситься за счет сдачи Вашингтону всей Центральной Азии

15.03.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Узбекистан, несмотря на очевидные экономические успехи, начинает наступать на грабли многовекторной политики, на которых уже расшибли себе лоб его соседи из числа бывших советских среднеазиатских республик.

Идя по пути строительства железной дороги через Афганистан в порты Пакистана, страна двигается в южном геополитическом направлении, прочерченным США. В добавок Ташкент закупает турецкие БПЛА, что также может негативно сказаться на раскладе сил в регионе.

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Этому ускоренному возведению железной дороги узбекскими властями есть одно объяснение – Вашингтон стремится таким образом оторвать эту республику, а следом и Казахстан от России и этим подорвать изнутри интеграционные процессы в рамках ЕАЭС в Центральной Азии. Этот курс был намечен еще администрацией американского президента Барака Обамы, когда был создан специальный дипломатический формат «C5+1», в который вошли США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Американцы с этого периода начали активно навязывать бывшим среднеазиатским советским республикам дружбу с Афганистаном с целью восстановления его экономики и инфраструктуры за их счет, разрушенных вконец как раз военной интервенцией Пентагона и НАТО. За этим планом «возрождения» и кроется главная задача Госдепа – переориентировать страны Центральной Азии в южном геополитическом направлении в сторону налаживания торговых путей с Пакистаном и Индией в противовес усиливающемуся влиянию России и Китая.

Так как Вашингтон рассматривает Ташкент и Нур-Султан (Целиноград) в качестве ключевых игроков среди стран региона, то и соответственно и все свое внимание янки сейчас уделяют именно им. Для этого в конце прошлого года США через корпорацию по финансированию международного развития (DFC) создали Центральноазиатское инвестиционное партнёрство (ЦАИП), ориентированное на Узбекистан и Казахстан, через которое они намерены инвестировать не менее 1 млрд долларов якобы для поддержки проектов, которые будут способствовать развитию частного сектора и связей в сфере экономики.

Однако это только верхушка айсберга, так как следом была создана еще одна площадка – «Соглашение по торговле и инвестициям США и Центральной Азии» (TIFA) для привлечения западных капиталов с целью участия в процессах приватизации в Узбекистане и укрепления позиций американских компаний в регионе. Намерены в Вашингтоне через эти структуры также поддержать и дальнейшие инфраструктурные проекты узбекского руководства в Афганистане.

Надо отметить, что Ташкент начал наращивать торговые отношения с официальным Кабулом еще в 2017-м году, и для этих целей даже был создан пост спецпредставителя президента Узбекистана при марионеточном проамериканском правительстве Афганистана. И эти шаги дали свой эффект, так как даже в момент коронакризиса во всем мире в прошлом году товарооборот между странами вырос на 9%, а в этом может вообще побить все предыдущие рекорды.

И этому росту способствует железнодорожная ветка, построенная от узбекского Термеза до афганского Мазари-Шарифа, что дает возможность Ташкенту быстрее «колонизировать» север исламской республики.

Но на этом руководство Узбекистана не собирается ограничиваться и планирует строительство железнодорожного маршрута в Пакистан по линии «Мазари-Шариф – Кабул-Пешавар». По задумке, новая магистраль даст прямой доступ к пакистанским морским портам – Карачи, Касем и Гвадар.

В начале февраля в Ташкенте правительственные делегации Узбекистана, Афганистана и Пакистана уже подписали дорожную карту по строительству данной железной дороги. Сейчас начались первые полевые работы по всему пути следования магистрали, а в мае планируется окончательно подготовить всю проектно-сметную документацию и технико-экономическое обоснование строительства.

При этом помимо Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Исламского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций – в финансировании проекта задействована всё та же Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC), которая будет играть главную скрипку в направлении инвестиционных потоков.

Помимо прочего, в Узбекистане планируют этой веткой связать железнодорожные системы Южной и Центральной Азии, что якобы возродит былую транзитную мощь региона и перенаправит большие грузопотоки уже в обход России. При этом расчет идет на рынки Пакистана и Индии, и возможность связать их прямым сухопутным путем со странами Европейского Союза. По сути, данным транспортным проектом облегчается возможность западному капиталу активно проникать напрямую в эти регионы, усиливая свое влияние и отрывая попутно Центральную Азию от ЕАЭС и Китая.

Правда, в Ташкенте лукавят, заявляя о прелестях данной магистрали, которая якобы избавит от логистических страданий, связанных с доставкой узбекских товаров к океану. Уже с начала нулевых у республики был и остается выход к иранскому порту Бендер-Аббас в Персидском заливе, который был связан с Узбекистаном железнодорожной магистралью. И что-то от этого за данные 20 лет не видно было взрывного роста экономики республики. Сейчас в правительстве оправдывают отказ от этого маршрута тем, что поставлять товары через узкую горловину Ормузского пролива сопряжено с военно-политическими трудностями и рисками.

Но понятно, что это все отговорки и слабая попытка прикрыть чисто геополитический выбор Ташкента в деле строительства альтернативного пути через Афганистан в Пакистан по линии «Мазари-Шариф – Кабул-Пешавар». Под это даже подводится узбекским руководством соответствующая теоретическая и пропагандистская база. Так, в конце прошлого года в своем послании парламенту президент Шавкат Мирзиёев разразился миротворческой риторикой, заявив, что на 2021 год установление мира в Афганистане и развитие сотрудничества с Южной Азией являются приоритетными для республики.

В ближайшей перспективе в Ташкенте также должна состояться международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которой уделяется большое внимание. Это мероприятие высокого уровня должно подтвердить притязания Узбекистана на региональное лидерство, а сам проект трансафганской магистрали обязан получить официальную поддержку от всех соседей и ведущих западных и южноазиатских держав.

Именно в этих целях обеспечения поддержки со стороны других бывших советских среднеазиатских республик министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов уже совершил в феврале экстренные поездки в Казахстан, Туркмению и Таджикистан, где провел переговоры с главами дипломатических ведомств. Ведь узбекскому руководству позарез надо сейчас показать, что это широкое предприятие является делом всей Центральной Азии, а правящие элиты занимают твердую консолидированную позицию по этому вопросу.

При этом, конечно, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев этим масштабным проектом вырывается вперед и становится ведущим государственным деятелем в регионе. США, в свою очередь, активно поддерживают данные амбиции Ташкента даже в ущерб другому своему стратегическому партнеру Нур-Султану, который в условиях конкурентной борьбы, несмотря на наличие большого количества американских и европейских добывающих компаний, может оказаться на вторых ролях в качестве сырьевого придатка.

Но в этой истории наиболее негативное значение имеет то обстоятельство, что руководство Узбекистана этой якобы своей инициативой возведения трансафганской магистрали утягивает за собой в сторону Запада в южном геополитическом направлении сразу практически все республики региона, кроме Кыргызстана. Бишкек, почему-то как белая ворона оказался вне зоны интересов и Вашингтона, и Ташкента, так как считается слишком пророссийским и неуправляемым.

И именно из-за запуска данного проекта, который готовился в недрах американской бюрократии долгие годы, Байден затягивает процедуру вывода своих войск из Афганистана, стремясь сохранить во чтобы то ни стало свое марионеточное правительство в Кабуле. Сейчас США будут дипломатическими, экономическими и военными методами продавливать Талибан и все группировки на то, чтобы они все согласились обеспечить относительную безопасность этой важной магистрали «Мазари-Шариф – Кабул-Пешавар». Правда, сделать это будет очень трудно, но реально.

Тем не менее, подготовительные мероприятия к запуску маршрута начались еще в 2006-м году, когда в рамках американской энергетической программы CASAREM Узбекистан принял участие в осуществлении проекта CASA стоимостью 150 миллионов долларов в целях бесперебойного энергоснабжения Афганистана. Этот проект осуществился в 2018-20 годах при участии «Узбекэнерго» и общая протяженность электросетей составила 260 км, в том числе 45 км по территории Республики Узбекистан и 215 км по территории Афганистана.

Этим уже обеспечена электрификация будущего маршрута, что сразу даст экономию на всех стадиях строительства и дельнейшей эксплуатации, а к месту строительства, в том числе через высокогорья Гиндукуша проведена автодорога параллельно которой и будет возводиться железнодорожный маршрут. Из этого можно сделать вывод, что Ташкент давно планировал этот «прорыв» на юг, а само решение строительства магистрали с самого начала было политическим. Под неё, соответственно, и подводилась заранее вся инфраструктура, энергетические сети, строилась железная дорога до Мазари-Шарифа и наращивался товарооборот с Афганистаном.

Фактически данной игрой Вашингтон подкладывает Москве и Пекину настоящую большую свинью. На кону транзитные потоки до 20 миллионов тонн ежегодно и открытая возможность для американского и европейского капитала хозяйничать в регионе в целях установления своей гегемонии. Фактически повторяется сценарий с Закавказьем, когда через похожий нефтяной маршрут Баку-Тбилиси Джейхан Запад зациклил энергетические потоки в альтернативном направлении через Турцию, что в целом ослабило влияние России в регионе, кроме Армении.

Теперь история может повториться, а планы закупки Ташкентом турецких БПЛА являются символичными на этом фоне и показывают реальные геополитические устремления правящей узбекской верхушки. Проблема еще и в том, что «Мазари-Шариф – Кабул-Пешавар» тянет за собой и другие транспортные и энергетические проекты через территорию Афганистана. В частности, речь идет о поставках газа из Туркмении, электроэнергии из Таджикистана и нефти из Казахстана. Не зря же США развязывали войну и оккупировали эту страну.

Подобный маршрут в целом геополитически противоречит интересам ЕАЭС и главным участникам ШОС, а завязка на нестабильный Афганистан и Пакистан Узбекистана и Казахстана и других бывших советских среднеазиатских республик будет только усиливать общую нестабильность в регионе и соперничество ведущих держав друг с другом. Для России это реальная опасность, которая может вылиться в обкладывание её со всех сторон, в том числе, и через «мягкое подбрюшье».

Ташкент, выступая в этом деле в качестве главной американской агентуры, выполняет явно неблагодарную роль троянского коня, призванного возвыситься за счет продажи противникам всего региона. Это явная геополитическая авантюра, которая может дорого обойтись как Узбекистану, так и всем народам Центральной Азии. Шавкат Мирзиёев стремится стать новоявленным эмиром, но в действительности может оказаться лишь купцом, которого в итоге облапошат его алчные западные партнеры.