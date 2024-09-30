Скандал в школе Узбекистана. Почему русофобию Ташкента заметили только сейчас?

Нынешний русофобский скандал в узбекской школе – это всего лишь следствие общей политики по геополитической переориентации Ташкента, которая ведётся уже многие годы. И таких случаев на фоне массированной кампании по тотальной декоммунизации и дерусификации Узбекистана будет со временем становиться только больше.

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

Сам инцидент в школе №188 Чиланзарского района Ташкента на прошлой неделе, когда учительница избила ученика в ответ на его просьбу вести урок русского языка на русском языке, вызвал большой резонанс среди общественности и достаточно резкую реакцию со стороны российских официальных лиц.

Интересно, что учительница, которая побила школьника, уже на другой день устроила новый дебош в соседней школе, где уже учится её дочь. Она избила на глазах класса педагога, а еще оказала сопротивление сотрудникам полиции, из-за чего её упекли на семь суток в административный изолятор, да еще и присудили штраф в размере более 250 долларов.

Но после выхода на свободу эту национально озабоченную и агрессивную учительницу может ожидать уже уголовное дело за разжигание межнациональной розни, если её экстренно не признают душевно больной.

Однако несмотря на стремление местных властей замять дело, ограничившись лишь административкой, масштаб скандала принял настолько грандиозные размеры, что стал предметом обсуждения внешнеполитических ведомств России и Узбекистана.

Узбекские чиновники стали оправдываться, и якобы начато расследование сотрудниками правоохранительных органов по этому факту с целью проверки наличия состава уголовного преступления. А детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова даже взяла вопрос под свой контроль. Не исключено, что и показательно эту учительницу осудят уже на конкретный тюремный срок.

Но в реальности инцидент стал возможен только благодаря той оголтелой кампании по окончательной декоммунизации и дерусификации, которая проводится верхами самой узбекской власти с целью насаждения уже государственной идеологии национального превосходства.

Стоит заглянуть только в местные учебники для учащихся, чтобы понять это. Вот, например, что говорится в учебнике «История Узбекистана» для учащихся 1 курса академических лицеев и профессиональных колледжей:

«Царская Россия, превратив Туркестан в свою колонию, установила на этой территории систему управления, основанную на насилии. С этого времени местное население потеряло свою независимость… Однако одаренный и гордый узбекский народ никогда не падал духом, героически боролся за национальную независимость и свободу».

Советский период также представлен в негативном свете как период угнетения, сплошных репрессий и «сырьевого придатка» Москвы. СССР везде выступает в качестве государства, организовавшего геноцид узбекского народа, который осуществлялся как раз русскими коммунистами.

Такие же пассажи можно встретить и в учебниках по истории Казахстана, Киргизии и Таджикистана, где роль царской России и Советского Союза сводится лишь к колонизаторству, закабалению и к сознательному уничтожению местного населения. Примечательно, что часть этой учебной литературы на русском языке выпускалось на средства российского бюджета по специальным программам!

Получается русофобия сознательно внедрялась в сознание и учеников, и преподавателей на протяжении всех последних лет. В связи с этим случаи насилия в школах в отношении этнических русских были попросту неизбежны. И ведь мы знаем только какие-то наиболее вопиющие происшествия, которые попали на видео.

Это было подстёгнуто и тем, что государство взяло курс на переосмысление всего периода истории, когда открытые враги преподносятся сейчас в качестве непогрешимых вождей. Так, еще в 2021 году по указу президента Шавката Мирзиёева реабилитировали 119 лидеров басмаческого движения, которые были объявлены героями «национально-освободительного движения» против Москвы. При этом процесс реабилитации в Узбекистане активно продолжается и власти намерены ввести «неделю памяти» по поводу «невинно убиенных».

Если недостаточно этих фактов, то можно вспомнить историю двухлетней давности, когда в преддверии Дня Победы в Ташкенте местные власти запретили российскому «Хору Турецкого» исполнять песни военных лет. При этом у поклонников исполнителей отобрали советскую символику и флаги СССР.

В качестве аргумента и «закона» чиновники демонстрировали текст выступления депутата-русофоба и вице-спикера парламента Алишера Кодирова, который с трибуны заявил, что использование на праздничных мероприятиях знамён Победы является оскорблением и провокацией в отношении узбекского народа.

4 сентября этого года он снова выступил в стенах парламента и призвал депутатов запретить советскую символику, сам коммунизм и пропаганду советского прошлого.

«Советская идеология отвергла нацию, ценности и веру, принесла беду узбекскому народу, да и всему человечеству, и остатки этой идеологии продолжают делать это до сих пор. Одобрение или пропаганду коммунизма следует считать не только преступлением конституционного строя, но и предательством нашего народа, наших предков — жертв кровавого режима», —заявил Кодиров.

Ноги же всего этого растут из геополитических соображений узбекской верхушки, решившей перейти на сторону «цивилизованного мира», основанного на правилах. Еще в 2020-м Ташкент принял предложенную Вашингтоном и Лондоном концепцию по созданию совместно с Астаной регионального союза в противовес ЕАЭС и Пекину. С этого периода начался ускоряться поворот правящей элиты на Запад через программу приватизации и привлечения инвестиций в различные сектора экономики из стран ЕС, Великобритании и США.

После вывода американский войск из Афганистана часть сотрудников проамериканского госаппарата, армии и полиции бежали именно в Узбекистан, куда была передислоцирована авиация и часть военной техники. С этого момента Ташкент в глазах Вашингтона стал еще более важным партнёром, чем ранее.

Интересно, что как раз с этого периода и началась активная кампания по окончательной декоммунизации и дерусификации республики, о чём мы неоднократно писали на «ПолитНавигаторе», и которая до сих пор еще продолжается.

Почему-то многими замалчивается и тема американских военно-биологических лабораторий на территории Узбекистана, которые представляют не меньшую угрозу для России и Китая, нежели такие-же объекты на территории Казахстана. Об этой проблеме тоже надо активно говорить и бить в набат пока не поздно.

Ну и последним звоночком стало решение Такшента разместить на таможне вслед за Астаной американское шпионское оборудование, профинансированное официально USAID, для предотвращения отправки в Россию санкционных товаров. Таким образом Узбекистан официально присоединился к западной блокаде Москвы.

Именно поэтому Шавкат Мирзиёев активно поддержал предложения Касым-Жомарта Токаева по созданию военно-политического блока в Центральной Азии, который станет прокси-НАТО для противодействия Москве и Пекину. В связи с этим показной антикоммунизм и поощряемые русофобские акции все лишь фон или шумовая завеса складывания враждебного альянса в регионе под контролем и руководством англосаксов.