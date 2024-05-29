Ташкент становится для Москвы точкой опоры – Астана проигрывает, уходя под Запад

Трёхдневный визит Владимира Путина в Узбекистан является стратегическим с точки зрения закрепления процесса экономической переориентации России на Восток, а также показывает, как важна сегодня Центральная Азия для обеспечения безопасности страны с юга с целью недопущения отрыва региона со стороны англосаксов.

Конечно, главные темы переговоров – это вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между странами, так как Узбекистан становится чрезвычайно важным партнёром Москвы в Центральной Азии в силу своего выгодного геостратегического положения, большого населения в 37 миллионов человек, ёмкого и быстро растущего внутреннего рынка. Плюс Ташкент показывает высокие темпы промышленного развития и демонстрирует эффективность государственного управления, становясь реальным гегемоном среди бывших советских среднеазиатских республик.

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И хотя в узбекском товарообороте Россия пока обладает только долей в 15% с десятью миллиардами долларов, значительные инвестиции и совместные индустриальные проекты позволят увеличить в ближайшие годы этот объем до тридцати миллиардов. При этом стороны переходят на использование национальных валют, когда российские рубли в системе взаимных расчётов уже превысили отметку в 58%.

Самым интересным новшеством является то, что помимо строительства основного АЭС в Узбекистане Росатом теперь будет возводить еще и малые атомные электростанции, что чрезвычайно необходимо для бурно развивающейся узбекской промышленности. В результате появления новых генерирующих мощностей страна станет реальным энергетическим лидером и хабом в регионе. Помимо этого, расширяет свою деятельность в республике Сбербанк, также будут открыты новые филиалы российских вузов, а аграрный сектор получит новый толчок развития в результате инвестиций со стороны российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Это резко контрастирует с соседним Казахстаном, который в индустриальной и энергетической сфере продолжает деградировать, так как обещанный Касым-Жомартом Токаевым референдум о строительства АЭС так и не был проведён, а вместо новых мощностей вводятся дорогие европейские «зелёные» электростанции, неспособные дать нужные мощности. И в конкурентном соперничестве Астана уже проигрывает Ташкенту, что признают даже ведущие эксперты.

Например, Генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров уже призвал жителей приграничного к Узбекистану южных регионов Казахстана бить в набат, так как через несколько лет начнутся постоянные отключения электроэнергии.

«Возьмём южный регион – всё, что ниже Балхаша, шесть регионов, половина населения Юг Казахстана – услышьте меня! – на 55% в дефиците по электрической мощности. Ну куда ещё больше?», – призвал казахстанский энергетик соотечественников.

Но помимо участия в индустриальном развитии Москву интересовали логистические пути, которые Узбекистан как раз и открывает для России в южном и в восточном направлениях, не давая Западу замкнуть кольцо изоляции посредством того же Казахстана.

Интересно, что от политики поддержки западных санкций и постоянных торговых войн со стороны Астаны, с поводом и без повода перекрывающей границы, уже пострадали сильно Ташкент и Бишкек, что толкнуло их к созданию совместно с Москвой транспортного маршрута в обход территории РК.

Напомним, что еще губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин еще летом 2023 года заявил, что теперь Узбекистан и Киргизия смогут пользоваться новым мультимодальным транспортным коридором в Россию и обратно в обход Казахстана через Каспийское море.

При этом в конце 2022 года Россия приступила к формированию «тройственного газового союза» с участием Казахстана и Узбекистана, которые испытывают резкий дефицит в голубом топливе. Такое объединение даёт возможность Москве через модернизацию газовой инфраструктуры этих республик получить возможность транспортировать через их территорию газ по южному маршруту в Пакистан и Индию.

Плюс через территорию Центральной Азии по левому берегу Каспия пройдёт еще и ветка геостратегического пути Север – Юг, которая будет пролегать через территорию Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Это связано во многом с тем, что маршруты через Южный Кавказ могут попасть под удар англосаксов в результате переориентации Еревана на Запад и ненадёжности Баку, который является инструментом Анкары и движется в сторону создания собственного блока под видом Организации тюркских государств.

Этот фактор еще больше усиливает роль Центральной Азии в качестве транзитной зоны для перенаправления российского сырья на рынки Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. И Ташкент в этой ситуации становится интересантом российских проектов, так как в результате роста численности населения и увеличения городов, а также потребностей химической промышленности, поставки российского газа становятся критическими для узбекской экономики.

Таким образом, роль этой республики в продвижении данного маршрута энергетических потоков Москвы в южном направлении становится ключевой.

Кроме этого, в Ташкенте также есть свои давние амбициозные планы по строительству железнодорожного пути через Афганистан в Пакистан по линии «Мазари-Шариф – Кабул-Пешавар». По задумке новая магистраль даст прямой доступ к пакистанским морским портам – Карачи, Касем и Гвадар.

После бегства американцев из Афганистана в 2021-м году, данный проект повис в воздухе, но после начала СВО и перенаправления Россией энергетических потоков с Запада в Азию этот маршрут может обрести второе дыхание, так как становится вновь востребованным. Тем более, что Ташкент, в отличие от Душанбе, с самого начала наладил дружеские отношения с режимом талибов в Афганистане, что немаловажно при прокладывании новых путей в Пакистан и Индию.

Как видим, у российского и узбекского руководства во многом совпали совместные интересы.

Плюс Ташкент совместно с Бишкеком заинтересованы в продвижении проекта строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, протяжённостью 454 километра и в обход территории Казахстана. Пекин сейчас как раз возобновил работы в этом направлении. При этом данный маршрут пройдёт далее через Туркмению в северный Иран – и далее – также на Южный Кавказ или Турцию в страны ЕС.

Оказалось, что такое решение явно противоречит интересам Вашингтона и Астаны, так как альтернативный путь, в отличие от Транскаспийского, оказывается вне контроля со стороны западного капитала, а казахстанский правящий класс получает серьёзных транзитных конкурентов в лице Бишкека и Ташкента. Выходит, что потенциально сам Казахстан оказывается в изоляции в регионе, а не Россия.

В геополитическом же плане трёхдневный визит Владимира Путина показал, на кого в Центральной Азии будет теперь ставить Москва, так как отныне Узбекистан превращается уже в главного стратегического партнёра, даже несмотря на то, что республика не входит формально в ЕАЭС и ОДКБ. В ситуации ухудшения отношений с Казахстаном и Таджикистаном – это наиболее правильный и оптимальный вариант приложения усилий в регионе для нейтрализации усилий Запада.

Примечательно, что, когда российский президент был с визитом в Ташкенте, в Астане побывал премьер Голландии и один из кандидатов на пост руководителя НАТО Марк Рютте, и это его уже третий визит в РК. Символизм этих совпавших по времени визитов прямо бросается в глаза и показывает в какую сторону движутся правящие элиты двух стран. Тем более, что вскоре Казахстан посетит и Олаф Шольц для проведения саммита С5+1, на котором он будет уговаривать правителей региона идти по пути «евроинтеграции».

Рютте в Астане в момент нахождения Путина в Ташкенте

Поэтому, несмотря на заявления первых лиц о дружбе и «тюркском барстве», англосаксонский проект создания союзного государства Казахстана и Узбекистана явно повисает в воздухе, так как преимуществ развития отношений с Москвой у Ташкента сейчас появляется больше, чем с Астаной.

Надо вспомнить и «любовь» казахских националистов к Ташкенту на примере того, как они вырывали и топтали 9 мая в грязи государственный флаг Узбекистана во время «автопробега Победы» в Алма-Ате наряду с флагами СССР. Также неслучайно, что практически вся сепаратистская информационная кампания во время июльских беспорядков 2022 года в Каракалпакии также раскручивалась именно ручными казахскими националистами. Думается, что Шавкат Мирзиёев и его соратники явно не забыли о тех волнительных для себя событиях.

Поэтому те, кто радовался усилению позиций Великобритании, США и ЕС в регионе, представляя это в качестве «победы» сил «западной цивилизации», явно поспешили.