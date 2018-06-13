13.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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«Ташкент» ушёл с поста главы «Оплота Донбасса»

На конференции членов ОО «Оплот Донбасса» стало известно, что её руководитель Александр Тимофеев (позывной «Ташкент») принял решение сложить с себя полномочия. И.о. руководителя организации назначен Михаил Тихонов, начальник Донецкого высшего общевойскового командного училища ВС ДНР

Об этом сообщили в официальной группе ОО «Оплот Донбасса» в соцсети «Вконтакте», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тимофеева, подобного рода перемены должны сделать ОО «Оплот Донбасса» ещё более эффективной и сильной организацией.

«В связи с расширением зон ответственности и новыми инициативами «Оплота Донбасса», а также для укрепления единства и поднятия боевого духа организации, А.Ю. Тимофеев предложил провести в течение месяца выборы председателя правления «Оплота Донбасса» на альтернативной основе, с обсуждением во всех структурных подразделениях организации и с голосованием на следующей конференции. Для этого А.Ю.Тимофеев сложил с себя полномочия председателя правления», – написано в официальной группе.

Отметим, что сами выборы главы организации состоятся в июле 2018 года.

В связи с этим Александр Тимофеев предложил выбрать и.о. председателя правления «Оплота Донбасса» члена правления Михаила Геннадиевича Тихонова, депутата НС ДНР, начальника Донецкого высшего общевойскового командного училища ВС ДНР.

«Оплот Донбасса» – крупная общественная организация, одна из главных целей которой – развитие и поддержка различных социальных и гражданских инициатив. Кроме этого, «Оплот Донбасса» активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи, поддерживает семьи военнослужащих ДНР и предоставляет широкие возможности для всестороннего развития молодого поколения.