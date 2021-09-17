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17.09.2021 23:40 (Мск), Ташкент, Айнур Курманов
 
Авторская колонка, Дзен, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, русофобия, Скандал, Узбекистан
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Ташкент выстраивает государственную идеологию на русофобии и нетерпимости

Мы уже писали, что вся Центральная Азия сейчас охвачена русофобией, но Ташкент видимо решил...

Мы уже писали, что вся Центральная Азия сейчас охвачена русофобией, но Ташкент видимо решил поиграть на этом особенно сильно, рассчитывая сделать её частью своей идеологии. Одновременно с этим идет процесс возвеличивания и героизации эмиров, султанов и главарей басмаческих банд курбаши, которые как раз в 20-х и 30-х резали «неверных» и их помощников из местных.

Дело в том, что в последнее время участились русофобские провокации, организующиеся целенаправленно сверху. Об этих случаях широко известно, как например со скандалом, связанным с журналистом вебсайта Kun.Uz Ильесом Сафаровым. Именно он напал на депутата парламента Елену Бабенко, требуя выступать на пресс-конференции непременно на узбекском языке. Он даже порекомендовал выйти вместе с переводчиком, хотя сам прекрасно знает русский язык.

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Данный спектакль был разыгран с одной целью – терроризировать оставшихся 800 тысяч русских с целью окончательного выдавливания их из республики. Попутно с этим именно из русскоязычных и граждан не титульной нации официальный Ташкент лепит внутренних врагов, из-за которых якобы местные узбеки живут так плохо. Всё очень просто – «неверные» во всем виноваты и несут ответственность за «колониальное угнетение» и «тоталитарное прошлое» из-за чего не развились гениальные способности нации.

И все эти провокации под стать «языковым патрулям» в соседнем Казахстане ложатся на благодатную почву, удобренную местными организаторами очередной кампании по дерусификации. Так, глава кабинета министров РУ Абдулла Арипов еще в марте 2020 года дал специальное указание чиновникам: «В рекламе в первую очередь нужно обеспечить преобладание государственного языка».

Другой провластый политический деятель и глава парламентской партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров вообще утверждает, что необходимо запретить обучение русскому языку в школах и на специальных курсах, так как это якобы превращает узбекскую молодёжь в покорных трудовых мигрантов, забывающих о своих предках и прислуживающих России. И этот депутат, входящий в правящую коалицию, говорит такие вещи не просто так, а по указке в целях формирования массового русофобского националистического движения в стране.

И слова Алишера Кадырова никак не расходятся с официальным курсом, ведь еще в июне прошлого года правительство лоббировало принятие дискриминационного закона, запрещавшего использование русского языка в делопроизводстве. Для нарушителей предполагается вводить огромные штрафы, а именно в размере от 2 до 5 базовых расчетных величин (БРВ) – 446 тыс. сумов — 1,1 млн сумов, что составляет примерно от 46 — 110 долларов США.

С учётом того, что абсолютное большинство населения республики живет в бедности, то такие штрафы явно неподъёмные и становятся карательными, в первую очередь, для самих русскоязычных узбеков в городах. Якобы всё это делается в целях сохранения и защиты национального языка от русского, который хотя и не имеет статуса официального, но пользуется повышенным спросом и является, по сути, родным для 20-ти процентов граждан, среди которых таджики, казахи, русские, каракалпаки, корейцы и другие.

Для того, чтобы окончательно задавить их, лишить всяческих политических прав и самой возможности для самоорганизации и проводятся такие языковые реформы, призванные укрепить моноэтническое государство с идеологией национального превосходства и нетерпимости. А для пущего антуража уничтожаются и все внешние атрибуты «колониализма» в виде вывесок на русском языке во всех населенных пунктах страны.

Об этом писали русскоязычные пользователи социальных сетей в узбекском сегменте интернета еще летом прошлого года. Вот одно из таких признаний русской жительницы Ташкента: «Условия для нас, русскоязычных, ужесточаются. Снимают вывески по Ташкенту, написанные на русском языке. И ещё — получила последние письма от чиновников, все на узбекском языке. Что делать, не знаю».

Сейчас пошла новая волна после реабилитации президентом Шавкатом Мирзиёевым в конце августа 115-ти головорезов – вожаков басмаческого движения и объявления их «шахидами». Теперь они жертвы, убитые «неверными», и соответственно под нож идут даже названия аптек, магазинов и частных лавок на кириллице, а русские объявляются оккупантами.

Оправдание главарей басмачей, которые обагрили свои руки кровью обычных дехкан и советских и партийных активистов, среди которых подавляющее большинство были именно коренные узбеки, явное проявление такого нового национального строительства. Поэтому героизация наймитов Великобритании и Турции идет рука об руку с ростом национализма и русофобии и становится формой проявления политической преемственности нынешней правящей элиты от той феодальной верхушки, свергнутой советской властью.

Ташкент тут повторяет опыт Киева и Нур-Султана (Целинограда), следуя по пути «украинизации», но метит еще дальше. Дело в том, что в окружении нынешнего президента всерьез задумались о создании не местечковой, а великодержавной идеологии, уходящей корнями к Тимуридам и провозглашающей главенство современного узбекского государства над всей Центральной Азией.

Поэтому Шавкат Мирзиёев не спешит становиться младшим братом Реджепа Эрдогана, возомнившего себя султаном всех правоверных, так как сам примеряет шапку и халат Бухарского эмира и всея Туркестана, рассчитывая консолидировать регион вокруг своего трона в ближайшей перспективе. Но занимаясь мифотворчеством и стараясь навязать всем свою культуру и язык, узбекские царедворцы допускают явную ошибку, ведь империи строятся как наднациональные образования, а не как нацистский концлагерь.

В этом случае Ташкент явно собирается установить тиранию над всеми более слабыми и малочисленными народами, опираясь на ядро узбекского этноса, который уже достиг отметки в 35 миллионов человек. Для этой цели в дело сейчас идет не только откровенная русофобия, но и панисламизм, когда по всей стране строятся международные духовные центры, академии, мечети и миллионными тиражами выпускается соответствующая литература.

Новые поколения узбеков просто отравляются религиозным мракобесием и национализмом, так как призваны стать послушной массой рабов для новой феодальной аристократии. И русский язык, являющийся в Узбекистане синонимом и признаком образованности, становится настоящим врагом, мешающим таким грандиозным монархическим планам торжественного возрождения средневековья. Поэтому его так настойчиво и хотят изничтожить.

На этом фоне, конечно, выглядит контрастом то обстоятельство, что в московском метро указатели теперь пишутся на таджикском и узбекском языках с желанием сделать удобно гастарбайтерам из этих стран. Это, безусловно, признак великой державы, но хотелось бы, чтобы российское правительство предприняло шаги и по защите русского языка и его носителей в тех странах, откуда едут сами трудовые мигранты.

Ведь если не замечать нынешние процессы активного переписывания истории и дерусификации в бывших советских среднеазиатских республиках, то можно вскоре получить цепь враждебных государств и монархических режимов с молодым поколением подданных, ненавидящих современную Россию и общее прошлое.

 

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