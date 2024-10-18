Ташкент запретил узбекам записываться на ВСО, а идти в ВСУ – пожалуйста

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Генконсульство Узбекистана в РФ пригрозило своим гражданам уголовной ответственностью за участие в специальной военной операции на стороне России.

За участие на стороне Украины никаких санкций не заявлено, как и за войну на стороне ИГИЛ в Сирии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Радио Крым» политолог Виктор Харабуга отметил, что если граждане Узбекистана имеют двойное гражданство, и в этом случае они военнообязанные по законам РФ.

«Мы их мобилизовать имеем право. Почитайте присягу вступающего в гражданство США, там очень интересные фразы. И если взять ее за основу нашего закона, посмотрим, как они тогда будут реагировать. А что, на стороне Украины можно воевать? Тогда, в чём логика. Почему не запретить участие в любых конфликтах на территории других стран. А так – это политическая игра с их стороны. Мы оказываем помощь, держим границы в том же Таджикистане. Убери сейчас оттуда наши войска, то талибы или какие-то ещё люди окажутся во власти и дадут под зад нынешним бывшим первым секретарям и прочим», – отметил он.

По словам эксперта, в бывших советских республиках Средней Азии долгое время работали западные спецслужбы. И в том же Узбекистане в школьных учебниках утверждается, что Советский союз был «тюрьмой народов», хотя именно в советский период среднеазиатские республики развили свою энергетику и промышленность, а объем капитальных вложений превысил РСФСР.

«И они нас поучают, что мы должны делать то и это, пятое и десятое. Как будто мы ещё живём в ельцинскую эпоху. О чём вы говорите, дорогие товарищи, как это можно всё оценивать, если сосед действует по указке из-за океана! Они же не ограничили тех узбеков, которые в Сирии воевали против власти. Где такие решения, хоть одно уголовное дело доведено до суда Узбекистана против тех, кто нанимался туда и там изображал воина халифата?», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в Польше тоже существует уголовное наказание за наёмничество, но тысячи поляков воюют в зоне СВО.